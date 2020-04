Romanii au petrecut Pastele in izolare, cu lumanari la geam. Bilantul mortilor a trecut de 450

LIVE

Tara noastra a inregistrat peste 8.700 de cazuri de imbolnavire pana duminica, iar 451 de persoane au murit, din care 30 au fost anuntate doar azi, in ziua de Paste.Suntem in plina stare de urgenta, de mai bine de o luna, iar aceasta va fi in vigoare cel putin pana la jumatatea lunii mai, cand se spera ca va fi pus in aplicare si un plan de relansare economica. Inclusiv din zona medicala sunt cerute astfel de masuri, pentru ca altfel nici sistemul sanitar nu va mai fi finantat.In restul lumii, oamenii sunt din ce in ce mai nemultumiti de izolare, iar multe tari iau in calcul relaxarea masurilor de izolare sociala chiar de luna aceasta. Peste 2,3 milioane de cazuri s-au inregistrat in toata lumea, iar mai mult de 164.000 de oameni au murit. Evolutia ramane ingrijoratoare in SUA, unde au fost inregistrate un sfert din numarul imbolnavirilor si al deceselor din intreaga lume si nu sunt semne de imbunatatire a situatiei.La nivel mondial, peste 600.000 de bolnavi au invins in lupta cu coronavirusul si s-au insanatosit.- In vreme ce multe tari au inceput deja sa ridice restrictiile de circulatie, Romania nu a anuntat inca vreun plan in acest sens."Sa speram ca data de 15 mai va coincide cu incetarea starii de urgenta, dar in paralel trebuie sa existe si o strategie de reluare progresiva a vietii economice, sociale", a declarat pentru Mediafax profesorul Rafila, care a subliniat ca in lipsa activitatii economice, sistemul de sanatate nu mai poate fi finantat.- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau american Donald Trump au convenit duminica, in cursul unei convorbiri telefonice, sa colaboreze in lupta impotriva amenintarii constituite de pandemia de COVID-19, a informat presedintia de la Ankara, transmite Reuters.Cei doi lideri "au fost de acord sa-si continue cooperarea stransa impotriva amenintarilor pe care pandemia de coronavirus le prezinta pentru sanatatea publica si pentru economiile noastre", a transmis presedintia turc, fara a oferi alte detalii.- Un medic infectionist din Iasi refuza sa fie detasat in focarul de la Suceava. Mihnea Hurmuzache spune ca nu a primit nicio copie a ordinului semnat de Raed Arafat si nici ordinul de la conducerea spitalului, ci doar o adeverinta."In Sambata Mare, zi traditional libera, conducerea spitalului a convocat comisia de disciplina in regim de urgenta, hotarandu-se a se face o plangere penala impotriva mea, motivul fiind binecunoscut in aceste zile - zadarnicirea combaterii epidemiei", a declarat Mihnea Hurmuzache.Medicul spune ca nu a fost intrebat daca poate pleca din Iasi, in condtiile in care este singurul care are grija de mama sa de 90 de ani.- Focarul de COVID-19 din New York, epicentrul epidemiei din SUA, a intrat pentru prima data pe o panta descendenta. In ultimele 24 de ore, New York a anuntat inca 507 decese, cel mai scazut bilant inregistrat din 2 aprilie. Cea mai neagra zi a fost 9 aprilie, cand au fost raportate 799 de victime ale epidemiei.Statul New York, cu 20 milioane de locuitori, a raportat in jur de 236.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, aproape o treime din totalul la nivelul SUA, si peste 13.000 de decese.- Alte zece persoane care au petrecut in strada, in comuna Munteni din judetul Galati, au fost amendate cu cate 20.000 de lei. In total, 30 de persoane au primit cate 20.000 de lei amenda la Galati dupa ce au postat pe Internet imagini, in jurul orei 22:15, in care se vedea cum stau laolalta pe strada, in jurul unor cauciucuri care ard, si se manifestau zgomotos.- Prim-ministrul italian Giuseppe Conte a pledat din nou pentru mai multa solidaritate europeana si emiterea de eurobonduri ca raspuns la consecintele economice ale pandemiei, transmite dpa."Trecem prin cel mai mare soc de la ultimul razboi mondial. De aceea, Europa trebuie sa dea un raspuns care sa fie la inaltimea evenimentelor", a declarat el pentru editia de luni a cotidianului german Sueddeutsche Zeitung, consultata in avans de dpa, insistand ca Uniunea Europeana are nevoie de "toata munitia sa" pentru a raspunde crizei prin emiterea de obligatiuni comune.Sefii de stat sau de guvern ai Celor 27 planuiesc sa aiba joi un nou summit prin videoconferinta.- Numarul cazurilor de COVID-19 din Turcia a crescut la 86.306, a informat duminica ministrul Sanatatii, Fahrettin Koca, cu 3.977 de cazuri noi in ultimele 24 de ore. Numarul deceselor provocate de COVID-19 in Turcia a ajuns la 2.017, dupa inregistrarea a altor 127 de morti in 24 de ore.In total, 11.976 de persoane s-au recuperat, iar numarul testelor efectuate pe parcursul ultimelor 24 de ore a ajuns la 35.344, a precizat ministrul. Autoritatile au testat pana in prezent peste 634.000 de persoane.- Inca 6 decese au fost anuntate, ceea ce duce la un bilant al zilei de 30 de morti, iar pe cel total il urca la 451 de decese.- Un barbat de 84 ani din judetul Iasi. A fost internat in Spitalul Clinic de Boli Infectioase din Iasi, la sectia de Boli Infectioase in data de 3 aprilie. Doua zile mai tarziu s-a confirmat ca era infectat cu COVID-19. A fost apoi transferat in sectia ATI pe 11 aprilie. A decedat pe 19 aprilie. Suferea si de hipertensiune arteriala, insuficienta cardiaca si poliartrita reumatoida.- O femeie de 35 ani din judetul Mures. A fost internata in Spitalul Municipal Sighisoara, la sectia Boli Infectioase pe 5 aprilie. A doua zi s-a confirmat ca avea COVID-19. A fost transferata in Spitalul Clinic de Boli Infectioase Targu Mures, in sectia Boli Infectioase pe 7 aprilie si, ulterior, in sectia ATI din 10 aprilie. A murit pe 18 aprilie. Suferea si de obezitate, diabet zaharat, hipertensiune arteriala si boli cardiovasculare.- O femeie de 47 ani din judetul Mures. Era internata in Spitalul Clinic Judetean Mures, in Clinica de Pneumologie din 8 aprilie. In aceeasi zi s-a confirmat infectarea cu SARS-CoV-2. A fost transferata la ATI in data de 18 aprilie, zi in care a si decedat. Suferea si de boli cardiovasculare si hipertensiune arteriala.- Un barbat de 30 ani din judetul Mures. A fost internat in Spitalul Municipal Tarnaveni pe 7 aprilie. Pe 9 aprilie s-a confirmat ca suferea de COVID-19 si pe 10 aprilie a fost transferat la Spitalul Clinic Judetean Mures, sectia ATI. A decedat pe 18 aprilie. Suferea si de obezitate.- O femeie de 64 ani din judetul Brasov. A fost internata in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov pe 27 martie. Nu se precizeaza cand a fost testata, dar rezultat pozitiv a venit pe 18 aprilie. A murit astazi, pe 19 aprilie. Suferea si de fistula colecisto-duodenala, ileus biliar, diabet zaharat tip II, insuficienta cardiaca cls II, insuficienta respiratorie cronica, boala pulmonara obstructiva cronica, hipertensiune arteriala si obezitate.- O femeie de 65 de ani din judetul Brasov. Fusese internata in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov pe 3 aprilie, pe 15 aprilie a fost confirmata cu COVID-19 si a doua zi, pe 16, a fost transferata la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov. A murit pe 18 aprilie. Suferea si de ciroza hepatica decompensata, insuficienta hepatica, encefalopatie portal, hipersplenism, rectoragie.- O bucuresteanca ce a iesit duminica putin cu familia la aer a vazut cum, in timp ce accesul oamenilor in parcuri a fost interzis prin ordonanta militara, primarul Sectorului 3 Robert Negoita se plimba relaxat, in pantaloni scurti, pe bicicleta in IOR. Confruntat de bucuresteanca, el a spus ca verifica sa fie totul in regula si ca, oricum, nu el a interzis accesul in parcuri.- Vicepresedintele Comisiei Europene Vera Jourova a denuntat duminica "dependenta morbida" a Uniunii Europene fata de China si de India in materie de produse medicale, scoasa la iveala de criza coronavirusului, transmite AFP."Aceasta criza a dezvaluit dependenta noastra morbida de China si de India in materie de produse farmaceutice. Este ceva ce ne face vulnerabili si trebuie sa-i raspundem printr-o schimbare radicala. Vom trece in revista lanturile (de aprovizionare), vom incerca sa diversificam si, la modul ideal, sa producem cat de mult este posibil in Europa. Aceasta este o mare lectie pe care am invatat-o", a spus vicepresedinta CE.- Numarul deceselor provocate de noul coronavirus in Franta a ajuns la 19.718, dupa anuntarea a 395 de morti sambata, in contextul in care ritmul cresterii numarului de decese a continuat sa incetineasca, iar numarul de persoane aflate la terapie intensiva a scazut, informeaza Reuters.Jerome Salomon, director general in Ministerul Sanatatii de la Paris, a declarat in timpul unui briefing de presa ca numarul total de persoane aflate in unitatile de terapie intensiva a scazut pentru a 11-a zi consecutiv, ajungand la 5.744 - cel mai scazut nivel din 30 martie.- Arena clubului englez de fotbal Brighton & Hove Albion, Amex Stadium, a fost transformata in centru de testare pentru COVID-19 pentru a ajuta Serviciul National de Sanatate (NHS) in timpul pandemiei de coronavirus, a anuntat, duminica, gruparea din Premier League, citata de Reuters.Fotbalul din Anglia a fost suspendat la data de 13 martie din cauza pandemiei care a infectat 2,31 milioane de persoane la nivel global si a produs peste 158.000 de decese.- A scazut din nou numarul persoanelor internate din cauza coronavirusului in Italia, potrivit noilor date transmise de Protectia Civila. La Terapie Intensiva se afla 2.635 de persoane, cu 98 mai putine fata de sambata. Inca sunt internate cu simptome 25.033 de persoane, o usoara crestere fata de ziua precedenta, cu 26 in plus.In ultimele 24 de ore au murit 433 de persoane (sambata au fost 482), totalul deceselor fiind de 23.660. Numarul celor vindecati este de 47.055, o crestere in 24 de ore de 2.128 de persoane, in comparatie cu sambata cand au fost 2.200.Au fost efectuate 50.708 de teste fata de sambata - 61.725.- Jucatorii si antrenorii echipei italiene de fotbal AS Roma si-au dat acordul sa renunte la salariile pe patru luni pentru a ajuta clubul sa supravietuiasca in conditiile crizei provocate de pandemia de coronavirus, transmite Reuters.- Numarul deceselor provocate in Olanda de epidemia de COVID-19 a ajuns duminica la 3.684, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost raportate inca 83 de victime, cel mai redus bilant zilnic incepand din data de 26 martie, potrivit datelor transmise de Institutul National de Sanatate Publica (RIVM), informeaza Reuters.Conform celei mai recente raportari zilnice a Institutului, au fost inregistrate 1.066 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, ceea ce ridica bilantul total la 32.655 de persoane contaminate.- Papa Francisc a salutat duminica jurnalistii dupa o slujba in care a avertizat contra "unui virus si mai rau" decat coronavirusul, "egoismul", scrie AFP."Multumesc pentru munca voastra. In loc sa ramaneti in pat duminica, voi lucrati. Multumesc mult, multumesc. Este important sa comunicam", le-a spus suveranul pontif jurnalistilor care il asteptau in fata bisericii romane Sfantul Spirit din Sassia, la doi pasi de Vatican.- Copiii trebuie sa iasa, sa se joace, sa alerge, iar probabil ca data de 15 mai este o data rezonabila pentru Romania, spune prof. dr. Alexandru Rafila. Profesorul Rafila spune ca si varstnicii ar trebui sa iasa afara, insa, deocamdata aceste schimbari nu sunt reglementate oficial.- Un numar de 23 de persoane au fost testate pozitiv la COVID-19 la Spitalul Judetean din Arges. Este vorba despre trei asistente, doua infirmiere, o ingrijitoare si 10 pacienti de pe sectia de Chirurgie Vasculara, sectia unde isi desfasura activitatea medicul Felix Sarboiu, care a continuat sa opereze, desi avea simptome.Alte 80 de teste sunt in lucru, a spus, pentru Mediafax, prefectul de Arges, Emanuel Soare.- Inca 11 decese anuntate in Romania, ceea ce urca bilantul la 445 de morti.- O femeie de 58 ani din judetul Ialomita. A fost internata in Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia pe 10 aprilie, zi in care a si murit. A fost testata dupa ce a murit si rezultatul pozitiv a venit pe 15 aprilie.- Un barbat de 56 ani din judetul Arad. Era internat in Spitalul Judetean de Urgenta Arad, in sectia Boli Infectioase, din data de 17 aprilie. Rezultat pozitiv al infectarii cu SARS-CoV-2 a sosit pe data 18 aprilie, zi in care a si decedat. Mai suferea de hemiplagie, tumora maligna bronhopulmonara.- O femeie de 64 ani din judetul Sibiu. A fost internata in Spitalul Judetean de Urgenta Sibiu, prin UPU, in data de 17 aprilie, zi in care a si murit. Nu se precizeaza cand a fost testata, dar rezultat pozitiv al infectarii cu noul coronavirus a venit pe 18 aprilie. Mai suferea de cardiopatie ischemica cronica.- O femeie de 77 de ani din Bucuresti. A fost internata la sectia de cardiologie a Spitalului Universitar de Urgenta din 17 martie pana pe 2 aprilie, dupa care a fost transferata la Spitalul Colentina. Rezultatul pozitiv pentru coronavirus a venit pe 3 aprilie si a murit pe 18 aprilie. Mai suferea si de insuficienta cardiaca congenitala, hipertensiune arteriala si dislipidemie.- Un barbat de 70 de ani din judetul Timis. A fost internat in Spitalul Judetean de Urgenta Timisoara, la Urgenta, pe 17 aprilie. Rezultatul pozitiv pentru coronavirus a venit pe 18 aprilie si a murit pe 19 aprilie. Suferea si de diabet zaharat, insuficienta respiratorie si etilism cronic.- Un barbat de 71 de ani din judetul Hunedoara. A fost internat in Spitalul Judetean de Urgenta Deva, sectia oncologie, pe 19 martie si confirmat pentru COVID-19 pe 30 martie. A murit pe 18 aprilie. Suferea si de neoplasm rectal, disociatie electromecanica.- O femeie de 94 de ani din judetul Hunedoara. A fost internata in Spitalul Judetean de Urgenta Deva, sectia pneumologie, pe 13 aprilie, zi in care a si fost confirmata cu COVID-19, si transferata la ATI pe 18 aprilie. A murit pe 19 aprilie. Suferea si de hipertensiune arteriala, ateromatoza cerebrala si avea sechele dupa un accident vascular cerebral.- Un barbat de 68 de ani din judetul Arges. Fusese internat in Spitalul Judetean de Urgenta Mioveni pe 15 aprilie, zi in care a si fost confirmat pozitiv cu COVID-19. A murit pe 18 aprilie. Suferea si de diabet zaharat tip II complicat, boala cronica renala (program Dializa), amputatie 1/3 medie gamba stg., gangrena antepicior dr., hipertensiune arteriala, bronhopneumonie, si suferise recent un accident vascular cerebral ischemic acut cu hemiplegie stg.- Un barbat de 65 de ani din Bucuresti. Fusese internat in Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, sectia medicina interna, pe 18 aprilie si a fost confirmat cu COVID in urmatoarea zi, in care a si murit. Suferea si de o boala cronica renala std. 5 (program Dializa), diabet zaharat tip II, hipertensiune arteriala si boala pulmonara obstructiva cronica.- Un barbat de 89 de ani din judetul Ilfov. Fusese internat in Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, sectia medicina interna, pe 3 aprilie. A murit pe 17 aprilie, iar rezultatul pentru COVID i-a venit pe 18 aprilie, pozitiv. Suferea si de o boala cronica renala, diabet zaharat si neoplasm.- O femeie de 91 de ani din judetul Ilfov. Fusese internata in Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, sectia UPU - ortopedie, in data de 17 aprilie, zi in care a si fost confirmata pozutiv cu coronavirus. A murit pe 18 aprilie. Suferea si de o boala cardiovasculara, diabet zaharat, boala renala, boala cronica neurologica.- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca autoritatile au "sub control total" situatia crizei legate de coronavirus, el mentionand ca totul se va rezolva, desi duminica Rusia a inregistrat o crestere in privinta numarului de cazuri de infectare, relateaza Reuters.Intr-un mesaj video cu ocazia Pastelui, Putin a spus ca sarbatoarea religioasa va intari speranta si credinta rusilor. Liderul rus, filmat intr-un fotoliu, in fata unui semineu, la resedinta sa din Moscova, a precizat ca tara are toate resursele pentru a face ceea ce este necesar pentru sanatatea oamenilor si a economiei.- Guvernul britanic a anuntat duminica inca 596 de decese in mediul spitalicesc in urma infectiei cu noul coronavirus, cea mai mica crestere din ultimele aproape doua saptamani, dar care ridica la 16.060 numarul total al victimelor epidemiei de COVID-19 la nivelul tarii, una din cele mai afectate din Europa, transmit AFP si Reuters.Potrivit Ministerului Sanatatii, numarul cazurilor de infectare a crescut cu 5.850 de la precedenta raportare, ajungand la 120.067.- Ministrul Sanatatii. Nelu Tataru, a afirmat, duminica, faptul ca in acest moment Romania se afla pe un trend ascendent in privinta infectarilor cu noul coronavirus, dar "cu o progresie lenta", precizand ca focare precum Suceava "tind sa se stinga".- Un angajat al Penitencarului Giurgiu a fost confirmat cu coronavirus, dupa ce a intrat in contact cu un membru de familie infectat. Barbatul este asimptomatic, dar a fost internat in Spitalul "Victor Babes".- Expertii se asteapta ca varful epidemiei de COVID-19 sa se produca in Ungaria in ziua de 3 mai, a declarat prim-ministrul Viktor Orban, intr-un mesaj video postat duminica pe pagina sa oficiala de Facebook, transmite Reuters.Premierul Orban, care a vizitat un spital, a mai afirmat ca, pana la acel moment, Ungaria va dispune de 5.000 de aparate de ventilatie mecanica, fata de putin peste 2.000 in prezent.- Landul german Renania-Palatinat va gazdui un turneu demonstrativ de tenis fara spectatori cu incepere din data de 1 mai, intr-o perioada in care tenisul profesionist este suspendat din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza cotidianul britanic The Telegraph, citat de Reuters.- Renumitul basist englez Matthew Seligman, care a cantat alaturi de David Bowie la Live Aid in 1985, a murit dupa ce a contractat noul coronavirus, la varsta de 64 de ani, informeaza duminica publicatia britanica Daily Mail.- In jur de 180 de migranti salvati de pe mare au fost plasati in carantina pe un feribot ancorat in fata portului italian Palermo din Sicilia, au anuntat duminica garzile de coasta italiene, transmite AFP.- Prim-ministrul britanic Boris Johnson "se reface bine" dupa ce a suferit de COVID-19 si isi transmite instructiunile guvernului, a declarat duminica un ministru de stat, in contextul in care guvernul este criticat pentru modul in care a gestionat pandemia, relateaza AFP.Iesit acum o saptamana din spital, "prim-ministrul se reface bine, are o stare de spirit buna", a declarat duminica Michael Gove pe canalul de televiziune Sky News.- David Nabarro, profesor la London's Imperial College si trimisul Marii Britanii la Organizatia Mondiala a Sanatatii spune ca nu exista nicio garantie ca un vaccin va fi accesibil in viitorul apropiat."Unele virusuri sunt foarte, foarte dificile cand vine vorba de a dezvolta un vaccin. Deci, in ce priveste viitorul apropiat, va trebui sa gasim moduri prin care sa ne continuam vietile sub amenintarea constanta a acestui virus", spune Nabarro, citat de Bloomberg.- In urma scandalului din cartierul Micro 7 din municipiul Hunedoara, patru barbati au fost retinuti preventiv, pentru 24 de ore pentru ultraj, distrugere si tulburarea ordinii si linistii publice. De asemenea, politistii au aplicat trei amenzi in valoare de 9.000 de lei, pentru nerespecatrea prevederilor ordonantelor militare.- Guvernul israelian a aprobat sambata relaxarea anumitor masuri restrictive impuse pentru evitarea raspandirii epidemiei COVID-19, transmit AFP si dpa. Intr-o alocutiune televizata, premierul Benjamin Netanyahu a spus ca, avand "una din cele mai scazute rate de deces", isi permit sa faca "pasi spre usurarea poverii".Procentul maxim de angajati permis la locul de munca de 15% de pana acum va fi ridicat la 30% cu pastrarea unor reguli stricte de igiena. Oamenii sunt incurajati in continuare sa lucreze cat mai mult de acasa.- 18.000 de candele au fost aprinse in cimiterele din Ramnicu Valcea, desi, potrivit ordonantelor militare, accesul in cimitire este permis doar pentru oficierea slujbelor de inmormantare, iar numarul participantilor este de maximum opt persoane. Primarul orasului, Mircia Gutau, a cumparat din banii lui lumanarile, iar acestea au fost aprinse de angajatii cimitirelor. Politia verifica acum daca gestul primarului a incalcat legea.- Hunedoara, Cluj si Dambovita sunt judetele din Romania unde s-au inregistrat cele mai grave incidente la care a fost necesara interventia fortelor de ordine, dupa ce mai multe grupuri de oameni au incalcat dispozitiile legale impuse de starea de urgenta, a anuntat Ministerul de Interne.- Directorul Antibiotice Iasi, Ioan Nani, a afirmat, pentru MEDIAFAX, ca fabrica va putea produce in curand 3,5 milioane de comprimate de hidroxiclorochina, medicament utilizat pentru tratarea pacientilor infectati cu COVID-19. "Substanta activa soseste maine sau poimaine pe Otopeni, a plecat un avion in Elvetia si din Elvetia soseste pe Otopeni in 2 zile. Dupa ce vine vom produce 3,5 milioane de comprimate pe care le vom avea intr-un stoc de siguranta la noi in fabrica", a spus Ioan Nani, directorul Antibiotice Iasi, pentru MEDIAFAX.De asemenea, in curand, pacientii care au diabet nu vor mai avea probleme cu lipsa tratamentelor vitale. "Ne-am hotarat sa producem si produsele pentru diabet, precum si produsele pentru dezinfectarea mainilor si suprafetelor, oricum este o perioada grea, dar noi suntem optimisti. Antibiotice este o companie cu resurse umane si tehnologice importante", a mai spus Ioan Nani. 20 de persoane din comuna galateana Munteni au fost amendate, sambata noaptea, cu cate 20.000 lei, dupa ce au provocat un scandal si un foc deschis prin arderea unor cauciucuri, se arata intr-o informare transmisa, duminica, de Inspectoratul de Politie Judetean Galati.- Peste 5.000 de persoane au fost amendate in ultimele 24 de ore, pentru ca au iesit din casa fara a avea un motiv justificat. Valoarea sanctiunilor se ridica la aproape 12 milioane de lei.Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a informat ca politistii si jandarmii au depistat, in ultimele de 24 de ore, 5.410 persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei. Acestor persoane le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de 11.857.219 lei. Suma totala reprezinta aproape 2,5 milioane de euro si inseamna ca fiecare persoana a fost amendata, in medie, cu aproape 2.200 de lei, ceea ce arata ca o foarte mare parte a amenzilor a fost de 2.000 de lei - minimul prevazut de lege.- Rusia a raportat duminica o crestere record de 6.060 de noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, aducand bilantul total al imbolnavirilor de COVID-19 la 42.853, a anuntat centrul rus care gestioneaza criza coronavirusului, relateaza Reuters si EFE, citate de Agerpres.Numarul de cazuri de COVID-19 a crescut accelerat in Rusia in aceasta luna, desi a raportat mult mai putine infectari decat multe tari europene occidentale in primele stadii ale epidemiei. Rusia are in prezent 361 de decese.- 8.746 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 au fost confirmate, pana duminica, in Romania, dintre care 434 au decedat si 1.892 au fost declarate vindecate si externate, au anuntat autoritatile. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 328 de noi cazuri de imbolnavire . La ATI, in acest moment, sunt internati 256 de pacienti.In ce-i priveste pe romanii din afara tarii, 732 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 - 422 in Italia, 196 in Spania, 26 in Franta, 13 in Germania, 57 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 2 in SUA, 3 in Austria, 2 in Belgia, 2 in Indonezia, 2 in Elvetia si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg si Suedia. Pana in acest moment, 61 de cetateni romani aflati in strainatate, 14 in Italia, 15 in Franta, 19 in Marea Britanie, 7 in Spania, 3 in Germania, unul in Belgia, unul in Suedia si unul in Elvetia, au decedat. Dintre cetatenii romani confirmati cu noul coronavirus, 11 au fost declarati vindecati: 7 in Franta, 2 in Indonezia, unul in Luxemburg si unul in Tunisia.- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, afirma in mesajul adresat romanilor de Paste ca aceasta sarbatoare simbolizeaza nu numai renasterea, dar si venirea primaverii, urandu-le un Paste fericit din partea sa si a presedintelui Donald Trump.- Australia a cerut duminica deschiderea unei anchete independente privind lupta mondiala impotriva pandemiei de COVID-19 si asupra modului in care Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a gestionat criza, relateaza AFP. Ministrul australian al afacerilor externe, Marise Payne, a afirmat ca Australia impartaseste ingrijorarile SUA, dupa ce presedintele Donald Trump a acuzat OMS ca este prea apropiata de China si ca a gestionat prost pandemia.- Coreea de Sud si-a extins masurile de distantare sociala cu inca 15 zile duminica, dar a oferit unele concesii pentru biserici si activitatile sportive, in conditiile in care a inregistrat in ultimele 24 de ore doar opt cazuri noi de coronavirus, cel mai scazut numar din ultimele doua luni, relateaza Reuters. Masurile de relaxare inseamna ca bisericile pot sa se redeschida, iar sporturile precum fotbalul isi pot relua activitatea competitionala fara spectatori.- Guvernul britanic nu ia in calcul relaxarea masurilor de izolare adoptate in urma cu aproape patru saptamani pentru a limita raspandirea pandemiei, a declarat duminica ministrul de stat in guvernul britanic Michael Gove, citat de Reuters, potrivit Agerpres. "Faptele si recomandarile sunt clare la acest moment; nu trebuie sa ne gandim deocamdata la ridicarea acestor restrictii", a declarat Michael Gove pentru Sky News.- Spania va prelungi izolarea populatiei cu inca doua saptamani, pana la 9 mai, a declarat sambata premierul Pedro Sanchez. El a anuntat o izolare extrem de stricta chiar si pentru copii, care vor putea iesi pe perioada "limitata" incepand cu 27 aprilie. "Am trecut de partea grea datorita responsabilitatii si disciplinei sociale (...), dar aceste succese sunt inca insuficiente si mai ales fragile", a insistat Sanchez, facand apel la a nu "pune in pericol" populatia cu decizii "necugetate", scrie AFP, citata de News.ro. Spania a depasit sambata pragul de 20.000 de decese, al treilea cel mai grav bilant din lume, dupa SUA si Italia.- China a raportat 16 noi cazuri confirmate de COVID-19 pe 18 aprilie, cel mai scazut numar de pe 17 martie si in scadere fata de 27 in ziua precedenta, potrivit datelor publicate duminica. Dintre cazurile noi noua au fost infectii importate, iar celelalte sapte au fost transmise local. Nu au fost inregistrate noi decese.- Inca 13 decese provocate de Covid-19 au fost anuntate, duminica, de autoritatile din Romania. Numarul total al deceselor ajunge astfel la 434 Este vorba de 6 persoane din Suceava - un barbat de 67 ani, o femeie de 72 de ani, o femeie de 76 ani cu afectiuni grave precedente, un barbat de 57 de ani, o femeie de 64 de ani si un barbat de 57 de ani.Celelalte 7 persoane sunt din Galati (un barbat de 76 ani si o femeie de 78 de ani, ambii cu afectiuni grave anterioare), Giurgiu (un barbat de 76 de ani, afectiuni grave anterioare), Arad (o femeie de 76 de ani cu afectiuni anterioare), Botosani (un barbat de 75 de ani cu comorbiditati) si Dambovita (un barbat de 67 de ani cu comorbiditati).- Mai multe proteste au fost organizate sambata in statele americane New Hampshire, Maryland si Texas in care manifestantii au cerut ridicarea masurilor de izolare impuse pentru a ingradi raspandirea noului coronavirus, demers incurajat presedintele de Donald Trump.- Numerosi artisti romani cunoscuti au sustinut un concert de Paste, care a fost difuzat sambata. Alte doua concerte ale unor cantareti faimosi sunt programate pentru duminica, in ziua de Paste "Hristos a inviat! - 100 de artisti pentru voi" este numele primului concert, iar printre cantareti s-au numarat Paula Seling, Luminita Anghel, Nico, Oana Sarbu, Adrian Daminescu, Mihai Georgescu, Doru Todorut, George Miron, sopranele Felicia Filip, Irina Iordachescu, Irina Baiant si Laura Bretan, tenorii Marcel Pavel, Vlad Mirita si Andrei Lazar.- In noaptea de Inviere, pompierii au stins 148 de incendii, majoritatea de vegetatie uscata, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. De asemenea, au fost raportate 838 cazuri la care a fost nevoie de interventia SMURD, respectiv 837 pentru acordarea primului ajutor medical si o misiune de descarcerare, precum si alte 216 situatii pentru protectia comunitatilor.Numarul de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in Brazilia (tara cu cele mai multe cazuri confirmate din America Latina) a crescut cu 2.917 in ultimele 24 de ore, pana la 36.599, a anuntat sambata Ministerul Sanatatii, relateaza Reuters. De asemenea, numarul mortilor a crescut cu 206, pana la 2.347.- Germania a inregistrat o crestere cu 2.458 a numarului de cazuri noi de COVID-19, pana la 139.897, si cu 184 a deceselor, care au ajuns la 4.294, potrivit datelor Institutului Robert Koch date publicitatii duminica, relateaza Reuters. Ritmul de crestere a fost in scadere fata de sambata.Focuri de artificii au luminat cerul Atenei in sapte parti din centrul orasului in Noaptea Invierii, ca modalitate alternativa de a sarbatori Pastele in acest an. "De la balcoane sau ferestre, locuitorii Atenei, si nu numai, vor putea sa se bucure cu totii de mesajul Invierii, stralucirea si lumina optimismului pentru maine", a transmis municipalitatea intr-un anunt, informeaza News.ro.- Laboratorul de virusologie din Wuhan a raspuns la acuzatiile SUA ca ar putea fi sursa noului coronavirus, dezmintind categoric orice respinsabilitate - Zeci de artisti celebri din toata lumea au sustinut un concert urias, sambata seara, de acasa, in semn de sustinere si respect fata de cadrele medicale care lupta in prima linie contra epidemiei mondiale de coronavirus Lista celor care au cantat este impresionanta: The Rolling Stones, Elton John, Stevie Wonder, Celine Dion, Lady Gaga, Andrea Bocelli, Paul McCartney, Beyonce, Pharrell Williams, Chris Martin, Shawn Mendes, Camila Cabello, Usher, Alicia Keys, John Legend, Billie Eilish, Jennifer Lopez, Taylor Swift, printre altii. Concertul mondial virtual s-a numit "One World: Together At Home" ("O singura lume: Impreuna de acasa" - n.red.).- Printul de Wales s-a adresat romanilor intr-un mesaj video cu ocazia Pastelui ortodox , in care vorbeste despre actuala criza sanitara si isi exprima dorinta de a reveni in Romania, dar si de a se intalni din nou cu membri ai comunitatii romanesti din Marea Britanie.- In Serbia, de marti, se va incepe relaxarea treptata a restrictiilor impuse ca urmare a epidemii COVID-19 , transmite dpa. Astfel, restrictiile de circulatie vor incepe la ora 18:00, cu o ora mai tarziu decat in prezent, dar vor continua pana la ora 5 dimineata a doua zi. Persoanele cu varsta de peste 65 de ani vor putea sa iasa din izolarea deplina in care au fost de la mijlocul lunii martie si sa faca scurte plimbari in zilele de luni, miercuri si vineri, intre orele 18:00 si 1:00.Afacerile mici, precum ateliere de mecanica, curatatoriile si magazinele de marfuri tehnice vor putea fi deschise marti, zi in care au primit permisiunea sa isi reia activitatea si proiectele din domeniul constructiilor. Zborurile internationale vor fi reluate incepand cu 11 mai. Presedintele Serbiei a precizat ca daca se va inregistra o inrautatire a situatiei, masurile de relaxare vor fi revocate.- Numarul deceselor cauzate de epidemia noului coronavirus in Statele Unite in ultimele 24 de ore a crescut la 1.891, conform datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins, transmite AFP. Numarul total al mortilor in SUA de la declansarea epidemiei COVID-19 a ajuns la 38.664, iar numarul imbolnavirilor a ajuns la 732.197.- Autoritatile din Azerbaidjan au extins masurile de izolare impuse pentru a preveni raspandirea epidemiei COVID-19 pana pe 4 mai, potrivit Reuters. Pana in prezent, in Azerbaidjan, tara cu o populatie de aproximativ 10 milioane de locuitori, s-au inregistrat 1.373 de cazuri de imbolnavire si 18 decese.Slujba a fost transmisa online, atat de la Catadrala Patriarhala, cat si de la marile catedrale miropolitane din tara si de la mai multe biserici si manastiri, astfel incat credinciosii sa le poata urmari in numar cat mai mare.