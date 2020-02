Romanii care se intorc din regiunile italiene unde s-au inregistrat cazuri de coronavirus vor sta 14 zile in carantina

11 localitati italiene, in carantina

Unde pot cere asistenta romanii de acolo

Ziare.

com

Vestea buna este ca, pana acum, niciun conational nu a fost infectat in tara peninsulara care a devenit cel mai mare focat de infectie de pe Batranul Continent."In acest context, Romania ar putea fi mai expusa la aparitia de cazuri de infectie cu noul coronavirus pe teritoriul national, din cauza dinamicii calatoriilor cetatenilor romani pe rutele terestre si aeriene dintre cele doua tari. Autoritatile de sanatate publica vor include persoanele care sosesc in Romania din localitatile afectate din regiunea Veneto si din provincia Lodi/Lombardia sau care au calatorit in aceste localitati in ultimele 14 zile, in categoria celor care trebuie sa stea dupa intrarea in tara in conditii de carantina timp de 14 zile. Aceste masuri sunt similare cu cele aplicate de autoritatile italiene", arata Ministerul Sanatatii intr-un comunicat.Masurile vor fi transmise catre unitatile sanitare si medici de familie.De asemenea, vor fi suplimentate masurile de control si prevenire a infectiei cu noul coronavirus la punctele de frontiera terestre, maritime / fluviale si aeriene. Ministerul Sanatatii va asigura personalul medical necesar in punctele de trecere a frontierei.Toate persoanele care se incadreaza in definitia de caz suspect vor fi raportate imediat de catre toate unitatile sanitare unde acestea se prezinta (unitatile primiri urgente spitale , medici de familie) la directiile de sanatate publica si la Serviciul de monitorizare din cadrul DSU."In aceste zile, Ministerul Sanatatii va completa cadrul legislativ cu masuri necesare pentru carantina si pentru managementul cazurilor suspecte si confirmate de infectie cu coronavirus (COVID-19). Va fi extinsa campania de informare a populatiei privind infectia cu noul coronavirus, masurile de prevenire individuale si colective care trebuie luate si va fi elaborat un buletin de informare zilnic privind evolutia situatiei la nivel international si eventualele masuri suplimentare luate de autoritatile romane", se mai arata in comunicat.Sambata, numarul persoanelor infectate in Italia a ajuns la 76, dintre care 54 sunt in Lombardia, 17 in Veneto (intre care un medic), doi in Emilia Romagna, doi in Lazio si unul in Piemonte. Numarul localitatilor italiene intrate in carantina a ajuns la 11 , din zonele Lodi si Veneto: Vo' Euganeo, Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo si San Fiorano.Premierul italian Giuseppe Conte a anuntat, la finalul sedintei Consiliului de Ministri, ca politistii si, la nevoie, fortele armate se vor asigura ca sunt respectate masurile de carantina.Au fost suspendate manifestarile publice si activitatile scolare."Suntem foarte increzatori cu privire la colaborarea oamenilor. Sunt sigur ca va exista o forma de colaborare intensa cu comunitatea locala. In orice caz, vom pregati masuri pentru ca initiativele luate sa fie puse in aplicare pe deplin", a spus Conte.Incalcarea masurilor de precautie va fi pedepsita, a adaugat Conte.De asemenea, Ministerul Sportului a suspendat toate activitatile sportive programate duminica in Veneto si Lombardia. Astfel, meciurile Atalanta-Sassuolo, Inter- Sampdoria si Verona-Cagliari sunt anulate.La nivel mondial, numarul deceselor din cauza coronavirusa ajuns la 2.458. MAE a informat ca, pana sambata, ambasada Romaniei la Roma si oficiile consulare de pe teritoriul Italiei nu au primit notificari din partea autoritatilor locale referitor la faptul ca ar fi romani printre persoanele infectate cu noul coronavirus . Nu au fost primite nici cereri de asistenta consulara."In contextul aparitiei unor noi cazuri confirmate de infectie cu virusul Covid-19 (coronavirus) in Republica Italiana, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile italiene au luat o serie de masuri de natura a preveni raspandirea virusului in regiunile care concentreaza marea majoritate a cazurilor (Lombardia si Veneto). Masurile includ inchiderea localurilor publice, anularea activitatilor sportive sau recreative, suspendarea cursurilor scolare si emiterea de alerte pentru urgenta sanitara care sfatuiesc cetatenii sa ramana in case", au transmis reprezentantii MAE, printr-un comunicat de presa.Sursa citata mai spune ca avand in vedere comunitatea numeroasa de cetateni romani din regiunile afectate, la nivelul Ambasadei Romaniei la Roma a fost constituit un task force care se afla in legatura constanta cu Protectia Civila Italiana si alte autoritati italiene cu atributii in gestionarea situatiei.De asemenea, MAE informeaza ca, "pana la acest moment, misiunea diplomatica si oficiile consulare romane de pe teritoriul Italiei nu au primit notificari din partea autoritatilor italiene cu privire la existenta vreunui cetatean roman printre persoanele infectate si nu au primit solicitari de asistenta consulara in legatura cu acest subiect din partea cetatenilor romani".Institutia recomanda romanilor sa respecte cu strictete recomandarile autoritatilor italiene pe acest subiect.MAE reitereaza ca, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.Totodata, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie si numarul de telefon de permanenta al Ambasadei Romaniei la Roma:, respectiv al oficiilor consulare la Milano:si Trieste:C.P.