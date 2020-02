Romanii din orasul italian Codogno au intrat in carantina pentru doua saptamani

Ziare.

com

Romanii din orasul italian Codogno au fost indemnati sa ramana intr-o carantina voluntara pentru urmatoarele doua saptamani. Masura esta una dintr-o serie mai lunga luata de autoritatile locale, dupa ce mai multe cazuri de coronavirus au fost confirmate in oras."Spitalul din Codogno este inchis. Ieri, toti elevii de la scolile din Codogno au mers sa faca teste pentru coronavirus. Scolile, restaurantele si barurile sunt inchise. Romanii din Codogno, prin ordonanta a primarului, vor fi doua saptamani in carantina. Li s-a transmis sa ramana in case. Nu vor merge la munca si vor primi de la Ministerul Sanatatii o foaie de concediu medical", a declarat, pentru Mediafax, preotul Nicolae Cazacu, de la Parohia Sfintii Trei Ierarhi din Lodi.Intre timp, numarul persoanelor infectate din Italia a continuat sa creasca. Ultimul bilant este de 51 de bolnavi, dintre care 39 sunt in regiunea Lombardia. Alti 11 sunt in regiunea Veneto, in timp ce in regiunea Lazio a fost confirmat un caz. Coronavirusul a provocat doua decese in Italia.