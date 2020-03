Romanii tinuti in carantina in hotelurile din Mamaia se revolta: Nu stiu daca sunt contaminati si primesc mancare proasta

Ziare.

Mii de romani intorsi din zonele de focar sunt in carantina in hotelurile din Mamaia. Conditiile sunt precare, spun ei, si le este teama sa nu se imbolnaveasca.Mancarea este rea, iar gunoiul incepe sa se adune pe holurile hotelului in care sunt cazati, pentru ca nu este ridicat cu zilele.Cel mai grav insa e ca nu stiu daca sunt bolnavi sau nu, pentru ca nimeni nu le-a comunicat rezultatul testelor.Indignati de ce se intampla, oamenii au iesit din camere pentru a filma atat mancarea necomestibila, spun ei, cat si conditiile mizere."Am venit pe 21, am ajuns la aeroport in Constanta. Ne-au facut niste teste si dupa ne-au cazat la Constanta, la hotel. Nu avem de atunci nici o informatie, nici cum suntem, nici cum au iesit testele. Mancarea nu o mananca nici porcii, haideti sa va aratam mancarea. Daca asta e mancare... Au mai mult de 48 de ore cartofii. Cerem sa ni se ia si noua ceva de la magazin si ne tot mint de vreo 4-5 zile, vine Crucea Rosie, vine... Nu se ia nici o atitudine. Vorbim cu cei care lucreaza aici, ne ignora total. Deseuri pe hol nu mai spun, uitati ce este.Aici ne imbolnavim cu totii, nu de coronavirus. Mai sunt si copii mici care sunt cazati aici la hotel. Aici o sa ne imbolnavim ori cu capul ori de jegul care e pe holuri", spune unul dintre romanii carantinati la Mamaia.Oamenii cer ajutorul autoritatilor si vor ca macar cineva sa le cumpere mancare din banii lor si sa le-o puna la usa.Chiar daca nu au voie sa paraseasca camerele, romanii au iesit din camere, pentru ca nu mai suporta conditiile.