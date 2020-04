Rusia ia apararea OMS si critica SUA pentru raspunsul la coronavirus

Ziare.

"Cred ca OMS isi indeplineste rolul de lider si de agentie de coordonare", a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in comentarii pentru mass-media ruse. "Da, nu este ideal. Dar nimeni nu este perfect".La inceputul acestei luni, presedintele american, Donald Trump , a anuntat ca tara sa va inceta contributiile la bugetul OMS, argumentand ca s-au pierdut vieti pentru ca OMS a gestionat gresit criza de sanatate si a crezut prea mult in informatiile din China, unde boala a trecut prima data de la animale la oameni.Trump a sustinut ca greselile OMS au permis ca virusul sa se transforme intr-o pandemie care a infectat milioane de oameni la nivel mondial si a dus la aproape 200.000 de decese de COVID-19, boala respiratorie pe care virusul opoate cauza.Dar Lavrov a spus ca el considera ca o astfel de critica are prea putin legatura cu performanta OMS. "In opinia mea, oamenii vor sa foloseasca astfel de atacuri pentru a-si justifica propria abordare, care a venit prea tarziu si nu a fost adecvata".Trump a fost criticat puternic pentru ca nu a luat in serios raspandirea virusului, pana cand s-a extins pe scara larga in America, precum si pentru ca a lasat agentiile federale de sanatate nepregatite pentru o astfel de epidemie.Lavrov a spus ca raspandirea pandemiei a scos la iveala probleme si in Uniunea Europeana, slabind blocul."Statele natiuni isi exprima dorinta de a se baza mai mult pe ele insele", a remarcat el, adaugand ca aceasta nu este o problema specifica legata de virus."Probabil reflecta o anumita epuizare. Este absolut evident in UE cat de rigida si coercitiva poate fi birocratia supranationala si multinationala".Ministrul rus a adaugat insa ca virusul poate fi combatut doar prin cooperare.La inceputul acestui an, Rusia avea mai putine cazuri decat Europa de Vest. Dar ratele de infectare au crescut de atunci. Conform datelor oficiale, in prezent exista 74.600 de cazuri confirmate in Rusia, cele mai multe dintre ele Moscova. La nivel national, aproximativ 680 de persoane au murit.