Rusia si-a inchis azi-noapte frontierele pentru straini

LIVE

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat, premierul Mihail Misustin a avertizat mai multi sefi de guverne in legatura cu intrarea in vigoare a acestei masuri incepand de miercuri de la miezul noptii (marti 21:00 GMT), cu scopul de a proteja "sanatatea publica" in Rusia."Pentru a asigura securitatea statului, a apara sanatatea publica si a preveni propagarea infectiei de coronavirus, guvernul rus a decis sa restrictioneze temporar intrarea in Federatia Rusa a cetatenilor straini si apatrizi", a declarat Misustin omologilor sai straini, potrivit aceluiasi comunicat.Diplomatii si cetatenii straini care locuiesc permanent in Rusia nu sunt vizati de aceasta masura, a adaugat el.Decizia a fost anuntata in timp, pentru prima oara, cazuri de persoane contaminate pe teritoriul rus si nu in strainatate au fost inregistrate la Moscova.Moscova a mai anuntat inchiderea din 21 martie a tuturor scolilor, lasand la latitudinea parintilor alegerea de a-si retrage copiii din institutiile de invatamant.Toate activitatile extrascolare vor fi interzise si o reducere drastica a majoritatii activitatilor publice va fi instituita din cauza pandemiei.Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a invitat de asemenea pe site-ul sau persoanele varstnice si cele cu risc ridicat "sa nu-si paraseasca apartamentele decat in caz de necesitate".Referitor la adunarile publice, "orice forma de agrement cultural, sportiv sau educativ in aer liber este interzisa. In interiorul cladirilor si al infrastructurilor, ele trebuie limitate la maximum 50 de persoane"."Ii invit pe parintii copiilor care nu se duc la scoala sa nu mearga in centre comerciale, parcuri si in orice alt spatiu public. Inchiderea scolilor nu constituie o vacanta suplimentara, ci o masura de izolare voluntara", scrie primarul pe site-ul sau de internet.Moscova a decis astfel sa extinda masura de autoizolare a calatorilor care vin din SUA, Marea Britanie si din toata Uniunea Europeana, Ucraina si Belarus. Pana acum, lista era limitata la tarile asiatice si cele europene cele mai afectate.