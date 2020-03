Ryanair anunta ca reduce salariile cu 50%

Ziare.

com

Michael O'Leary a spus ca, in cel mai bun scenariu, avioanele vor fi mentinute la sol pentru o perioada de 2-3 luni, timp in care veniturile companiei vor fi reduse substantial, scrie Financial Times.Intr-un interviu acordat Financial Times, O'Leary a recunoscut totusi ca "nimeni nu are nicio idee in legatura cu evolutia viitoare. Singura informatie pe care ne putem baza este experienta din China. Se pare ca acum nu mai au cazuri noi imbolnavire, insa dupa ce au luat masuri draconice timp de trei luni"."Daca urmam acelasi scenariu, atunci inseamna ca afacerile vor fi sistate pentru circa trei luni", a adaugat acesta.