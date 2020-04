S-a trecut la productia de viziere la scara macro: A venit tirul cu material plastic, mai e nevoie de donatii suplimentare

Ziare.

"Astazi a ajuns in Cluj-Napoca materialul plastic necesar pentru producerea vizierelor ce acopera nevoile imediate ale personalului medical din Romania si Republica Moldova. Pentru plata acestuia, asociatia Vedem Just, a reusit sa stranga in 10 zile, suma de 30.000 Euro.aceasta initiativa pentru a achita materia prima achizitionata", a anuntat vineri seara VeDemJust Echipa de proiect, formata din Cristi Danilet, Ironim Morar, Oana Negru, Catalin Pop, Lucian Checherita si Cristian Bondor, impreuna cu firme de profil industrial din tara (Perfect Seal, Carbochim, Rondocarton, Ardushop, Seenprint, Valrom, Ambalajulperfect.ro), colaboreaza cu Departamentul pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne., precizeaza sursa citata.Este stiut ca "vizierele constituie un echipament ce asigura protectie maxima celor care vin in contact direct cu persoanele infectate cu coronavirus"."Intr-o prima faza, efortul de a produce viziere s-a distribuit intre centre mici de prelucrare laser pe baza de voluntariat. Astfel, pentru moment s-au acoperit urgentele majore. Darpentru ca apoi sa determinam modul optim de prelucrare a materialului si procesul logistic (aprovizionare, transport, distributie).(...)Pentru acoperirea tuturor cheltuielilor dedin cauza situatiei atipice in care ne aflam, apreciem ca mai este nevoie de o suma de", precizeaza VeDemJust.Judecatorul Cristi Danilet, fondator al VeDemJust si unul dintre coordonatorii proiectului, subliniaza ca este vorba despre o "cursa contra cronometru".. Ne straduim sa recuperam intarzierile furnizorului de material, cu care ne-am confruntat in primele zile, astfel incat vizierele sa ajunga cat mai curand posibil in toate spitalele din Romania si Republica Moldova (...) Le suntem recunoscatori tuturor celor care au donat pana in prezent. Ne bazam in continuare pe ei pentru a aduna fondurile necesare pentru a duce la bun sfarsit aceasta misiune de sprijin si protectie a celor care au grija de noi", a adaugat Cristi Danilet.Cei care vor sa fie parte din efortul national de echipare a spitalelor romanesti pot continua sa faca donatii folosind metodele pe care le gasiti aici: https://vedemjust.ro/doneaza si aici: https://fb.com/donate/519085202137369.C.B.