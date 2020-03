S-a vindecat de coronavirus la 101 ani

Ziare.

Chinezul s-a imbolnavit imediat dupa implinirea celor 101 ani si a fost internat in spital o saptamana.Barbatul a fost externat miercuri din spitalul din Wuhan.Un medic a spus ca barbatul parea "foarte energic" cand a iesit din spital: "Vorbea des despre sotia sa, in varsta de 92 de ani. Spunea ca trebuie sa isi revina repede ca sa poata merge acasa si sa aiba grija de ea".Chinezul vindecat este cu 3 ani mai in varsta decat precedentul titular al recordului. Cea mai varstnica pacienta din China infectata cu noul coronavirus si vindecata a fost o femeie in varsta de 98 de ani.Hu Hanying fusese diagnosticata cu infectie la plamani si insuficienta cardiaca, potrivit presei internationale. Femeia a fost externata impreuna cu fiica sa in varsta de 54 de ani, care fusese, de asemenea, infectata cu noul coronavirus.Cele doua femei au fost internate la spitalul Leishenshan din Wuhan, un spital de urgenta, construit de la zero in doar 12 zile pentru a trata pacientii cu coronavirus.Anterior, cel mai batran pacient chinez care s-a recuperate era in varsta de 96 de ani.