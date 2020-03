S-au gasit urme de coronavirus pe nava Diamond Princess, la 17 zile dupa ce pasagerii au fost debarcati

LIVE

Potrivit CNN, specialistii de la Centru pentru prevenirea bolilor din Statele Unite au aflat, in urma unei anchete la bordul navei de lux Diamond Princess, ca virusul supravietuieste pe anumite suprafete mai bine de doua saptamani.Specialistii au descoperit urme de COVID-19 la bordul navei chiar si la 17 zile dupa ce pasagerii au fost debarcati.Anterior, se stia ca noul tip de coronavirus ramane activ pe suprafete precum plastic sau otel inoxidabil pana la 3 zile.3.700 de oameni se aflau pe Diamond Princess in momentul in care nava a fost plasata in carantina in largul coastelor Japoniei.Dintre acestia, peste 800, printre care si doi romani, au fost testati pozitiv cu noul coronavirus, iar 10 dintre ei au murit.