S-au inregistrat peste 180.000 de decese din cauza COVID-19, in lume

LIVE

Ziare.

com

In total, 180.289 de decese au fost inregistrate in lume pentru 2.596.383 de cazuri, dintre care 112.848 in Europa (1.263.802 de cazuri), continentul cel mai afectat.Statele Unite au inregistrat cele mai multe victime - 45.153, inaintea Italiei (25.085), Spaniei (21.717), Frantei (21.340) si Regatului Unit (18.100).