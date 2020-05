Sa fie tinerii cei care au raspandit virusul?

Risc relativ mare pentru tineri

Noul coronavirus a suprasolicitat sistemele medicale din intreaga lume si a dus la cresterea ratei mortalitatii. Guvernele s-au vazut nevoite sa impuna masuri drastice. Tari ca Noua Zeelanda, Coreea de Sud sau Germania s-au remarcat prin gestionarea buna a acestei crize - situatie care a suscitat interesul oamenilor de stiinta si al epidemiologilor amatori.In context, un studiu care a analizat modul in care sunt respectate regulile impuse in Germania agita acum spiritele. Conform informatiilor publicate, tinerii care ignora recomandarea privind distantarea sociala ar fi cei care raspandesc virusul. Aceasta este concluzia la care au ajuns doi cercetatori de la Universitatea Harvard. Rezultatele studiului au fost publicate in "Eurosurveillance", o revista de specialitate in domeniul bolilor infectioase si al epidemiologiei."Tinerii cu varste intre 20 si 24 de ani intretin pandemia in Germania", titra cotidianul german Tagesspiegel. Dar si alte publicatii au preluat si difuzat informatii legate de acelasi subiect. Dar, analizand datele, cata greutate are aceasta afirmatie? Epidemiologii Edward Goldstein si Marc Lipsitch de la Universitatea Harvard au folosit in analiza lor informatii colectate de la Institutul Robert Koch. Evaluarea s-a bazat pe numarul de cazuri COVID-19 inregistrate in ultimele saptamani ale lunii martie si inceputul lunii aprilie. Conform autorilor studiului, un risc relativ mare de a fi contaminati cu coronavirus in Germania ar avea persoanele cu varste cuprinse intre 15 si 34 de ani, mai ales categoria de varsta 20-24 de ani. Despre o evolutie similara s-ar putea vorbi si in Coreea de Sud, tara in care in majoritatea cazurilor infectati au fost oameni cu varste intre 20 si 29 de ani, au conchis cei doi cercetatori.In orice caz, autorii studiului subliniaza faptul ca nu poate fi mentionat motivul acestui risc inalt de contaminare. Lucrarea stiintifica aminteste de posibilitatea ca raspandirea virusului sa aiba la baza "respectarea in proportie redusa a recomandarilor de distantare in cazul persoanelor cu varste intre 15 si 34 de ani". Lipsitch si Goldstein nu au luat in calcul si faptul ca multi tineri intra in contact cu multe persoane la locul de munca sau in mijloacele de transport in comun.Restaurantele si magazinele au fost inchise. Insa studiul se bazeaza pe date colectate partial inaintea recomandarilor privind distantarea sociala. Este posibil ca, la vremea aceea, tinerii sa se fi infectat la locul de munca sau in drum spre serviciu.In analiza nu s-a tinut seama si de faptul ca nu toti tinerii au masini personale si ca inclusiv pe perioada pandemiei sunt nevoiti sa foloseasca transportul in comun. In plus, ignorat a mai fost faptul ca focarul din Germania a aparut in urma participarii unui numar mare de tineri la carnaval sau din cauza celor intorsi de la schi din Austria.Un alt studiu complica lucrurile si mai mult. Publicat in aceeasi zi cu lucrarea cercetatorilor de la Harvard, acesta a analizat unul din epicentrele COVID-19 in Germania, orasul Heinsberg. 9.000 de locuitori ai urbei au fost testati. Conform datelor, 20% dintre persoanele infectate s-ar putea sa nu fi prezentat simptome, astfel incat au transmis virusul fara sa fi stiut. Lucrul acesta ar putea insemna ca in Germania s-ar putea sa fi intrat in contact cu virusul 1,8 milioane de oameni. Cifra depaseste cu mult datele Institutului Robert Koch, RKI. Daca aceasta ipoteza s-ar confirma, concluziile studiului realizat numai pe baza datelor RKI ar parea si mai speculative.In ultima vreme, lumea stiintifica cere tot mai insistent sa nu dam crezare diverselor studii corona care circula pe internet. In cele mai multe cazuri, acestea nu sunt publicate oficial, deci nu sunt supervizate de catre un expert independent. Chiar si studiile verificate s-au lovit in ultima vreme de problema lipsei expertilor sau a suprasolicitarii acestora. Mai mult, analiza Harvard din publicatia "Eurosurveillance" a fost listata ca "rapid communication" - adica termenul revistelor stiintifice pentru un proces Peer-Review accelerat pentru a putea publica un articol pe o tema relevanta de actualitate. Studiului Heinsberg i se poate reprosa lipsa unei verificari independente.In ciuda imaginilor cu tineri la picnic sau la proteste, nu exista nicio dovada ca tinerii din Germania ar fi respectat mai putin regulile comparativ cu persoanele in varsta. In schimb, exista suficiente indicii ca persoanele sub 35 de ani resimt diferit presiunea psihologica si economica a pandemiei. Ele fac parte dintr-o generatie fara posibilitatile materiale ale parintilor si bunicilor lor. Iar acum trebuie sa se mai teama si de o posibila recesiune si de somaj.