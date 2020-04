Sa folosim lampi cu ultraviolete ca sa ne curatam hainele si casele de coronavirus? Iata ce ne invata specialistii

Nu toate ultravioletele omoara virusurile. Care sunt singurele eficiente

Ne luam lampa UV sau nu? Recomandarea ferma a specialistului

Sursa foto: Unsplash.com

in niciun caz n-ar trebui sa ne cumparam lampi UV-C cu care sa ne dezinfectam hainele sau locuinta

Astfel de dispozitive nu au ce cauta intr-un apartament!

Ultravioletele si dezinfectia locuintei: Mai repede distrugem ce avem prin casa, in loc sa omoram coronavirusul

Hainele de strada, aproape imposibil de dezinfectat cu radiatii. Iata de ce

nu recomand folosirea lampilor germicidale pentru dezinfectia hainelor si a incaltamintei acasa cu scopul clar de eliminare a Sars-CoV-2

Nici macar lampile UV cu ozon nu sunt indicate? Doar numele ne duce cu gandul la sanatate curata!

Cum aleg specialistii lampile. Nu se poate invata peste noapte

Sursa foto: freeimages.com.

Uneori, si la spital radiatiile sunt folosite gresit

Ziare.

com

Ce-i drept, lampile care se gasesc online sunt destul de scumpe. Dar cum Covid 19 este o boala noua, imprevizibila si periculoasa pentru noi toti, poate ca ar merita sa dam banii. Sau n-ar merita?Pana la urma, e si greu de inteles de ce - daca lampile distrug intr-adevar virusul - nu ne-a recomandat inca niciun medic sa le folosim acasa. Ca doar in spitale ele sunt deja utilizate! Si-atunci, cum am putea noi sa credem ca niste dispozitive care ucid SARS-CoV-2 intr-o anumita cladire (in speta cea a spitalului) n-o vor face si la alta adresa (adica in apartamentul nostru, spre exemplu)?Ei bine, realitatea e putin mai complexa de atat.Intr-adevar, unele lampi cu utraviolete chiar pot distruge atat SARS-CoV-2 cat si alte virusuri periculoase pentru om. Dar o fac numai in anumite conditii. In plus, exista o serie de motive intemeiate pentru care nimeni nu ne-a recomandat sa avem astfel de lampi in sufragerii si in debaralele cu haine.De cand si de ce se folosesc, de fapt, ultavioletele la distrugerea virusurilor, dar si care sunt motivele pentru care tehnologia nu poate fi folosita decat in anumite locuri si in conditii stricte, a explicat pe larg pentru"Ultravioletele produse artificial ca sa omoram microorganismele (adica virusurile si bacteriile) sunt utilizate inca din 1878 si ele au devenit nelipsite mai ales in spitale, si, in anumite conditii, in birouri, fabrici, transport, banci etc.Pandemia de coronavirus a condus la o explozie a ofertei de tot felul de dispozitive de decontaminare bazate pe UV, fabricantii de echipamente UV inregistrand vanzari record in contextul actual.Insa trebuie sa intelegem corect modul in care functioneaza aceste dispozitive, daca ele sunt sau nu eficiente, si, mai ales, daca nu cumva ne pot provoca mai mult rau decat bine.(Daca nu inteleg aceste lucruri - n.red.) oamenii pot ajunge sa cheltuiasca bani pe dispozitive inutile sau care i-ar putea chiar imbolnavi.In plus, desi infectarea cu SARS-CoV-2 presupune riscuri majore pentru toata lumea, nu ajuta la nimic sa dezvoltam manii, concentrand-ne exagerat pe masuri ineficiente", a precizat Florina Raicu pentruCe-ar trebui sa stim, inainte de toate? Iata ce spune cercetatorul consultat de"Gama de radiatii ultraviolete cuprinde 3 tipuri: UV-A, UV-B si UV-C.UV-A si UV-B naturale, singurele care ajung la suprafata Pamantului, sau artificiale (cele produse de lampile de la solar) sunt cele de care beneficiem atunci cand facem cu masura plaja (abuzul de expunere cauzand insa arsuri si cancer de piele). Dar ele nu au niciun efect asupra virusurilor.Daca ne dorim sa eliminam coronavirusul, va trebui sa-i administram radiatie UV-C artificiala - cea eficienta.Ea trebuie sa fie generata artificial pentru ca noi nu avem parte in mod natural de UV-C, pe Pamant. Ea este filtrata in mare parte de catre stratul de ozon din stratofera.Studiile au aratat ca UV-C artificiala inactiveaza virusurile de tip Sars-Cov, la intensitatea de 90 W/cm2, la distanta de 3 - 80 cm, cu o expunere intre de 15-60 min in conditii de laborator. Iar regula este: cu cat distanta fata de obiectul vizat (pentru dezinfectie - n.red.) se mareste, cu atat intensitatea si timpul de expunere trebuie sa fie mai mari", a explicat Florina Raicu.Pe de o parte, am putea rasufla usurati: lampi UV-C se gasesc la vanzare, pe internet! Sa ne cumparam oare? Si daca da, de care: mari sau mici, cu picior sau suspendate, ieftine sau mai scumpe (in speranta ca pretul mare ar putea insemna ca ele sunt chiar mai eficiente)?Ei bine, nu va grabiti prea tare sa faceti calcule! Cercetatorul ne-a explicat clar de ce"Trebuie spus ca fara protectie, la UV de tip C nu ar trebui sa se expuna nimeni! Daca dureaza ore ca sa te arzi cu UV A sau UV B la soare, la UV C dureaza secunde. Nu trebuie expuse direct pielea si ochii (deci, practic, nimic din trupul nostru - n.red.)! Expunerea ochilor poate produce inflamarea corneei si pierderea temporara sau chiar permanenta a vederii deoarece se poate distruge retina.", a explicat specialistul consultat deE drept ca radiatii UV-C ucid virusurile. Dar nu in orice conditii."Dezinfectarea eficienta a suprafetelor cu UV-C este problematica in cazul virusurilor. Cheia este sa aplicam corect UV-C pe suprafete in asa fel incat sa aiba efect.Aceasta modalitate de decontaminare cu ajutorul radiatiei UV-C este eficienta exclusiv pe suprafete solide si plane care pot fi expuse in intregime (pardoseli, paturi de spital, mese, scaune etc) sau a particulelor aflate in suspensie in aer/apa doar daca exista un flux care sa agite/miste acele particule, procesul fiind insotit obligatoriu de circulare si de filtrare", a mai spus Florina Raicu.Potrivit cercetatorului, pe langa faptul ca e foarte riscanta, folosirea unei lampi UV C de catre un nespecialist, intr-un spatiu casnic, are toate sansele sa fie si total ineficienta."In raza de actiune (a lampii, in timpul dezinfectiei unui spatiu - n.red.) nu trebuie sa se afle niciun fel de obstacol care sa ecraneze efectul radiatiei UV (...)Si cand spun obstacol nu ma gandesc la vreun obiect de mari dimensiuni, ci chiar si la particule de praf. Un obiect plin de praf, chiar plan, nu va putea fi decontaminat corect.Oricum toate suprafetele neregulate sunt complicat de decontaminat prin iradiere. Lumina nu bate pe 'partea intunecata a lunii'. Cam asa se intampla si cu ultravioletele. Din pacate ele nu 'bat in umbra'", a explicat Florina Raicu.Cu alte cuvinte, daca vrem sa decontaminam un scaun, putem foarte bine sa-l spalam si sa-l stergem cu dezinfectant. Daca in loc sa facem asta incercam sa-l tratam cu radiatii UV-C, va fi si ineficient si riscant pentru sanatatea noastra. Deci total lipsit de sens.In plus, expuse la UV-C, obiectele din casa se vor deterioara., a explicat Florina Raicu.Cercetatorul spune si ca daca cineva ar insista sa isi expuna hainele la radiatii UV-C, are sanse bune sa si le strice fara vreo garanatie ca ar distruge si virusurile de pe ele."Revenind la intrebarea legata de haine si incaltaminte, trebuie sa luam suplimentar in considerare multiple aspecte: cum realizam expunerea lor avand in vedere cele explicate mai sus?Ca sa facem treaba corect trebuie expuse toate partile de la o distanta mica pentru un anumit numar de minute. Credeti ca puteti face acest lucru la fiecare intrare a familiei in locuinta? La fiecare haina, pe fata si pe dos? Plus incaltamintea?Apoi,Apoi depinde daca vorbim de fibre sintetice sau naturale etc.In concluzie eu", a mai spus specialistul citat de"Un alt potential pericol este producerea de ozon ca urmare a procesului de ozonificarea a aerului din spatiile in care functioneaza aceste lampi UV-C.Ne-a intrat in cap ca 'ozonul este sanatate curata'! Doar mergem la munte sa respiram 'ozon', nu? Este o prostie maxima! Cu cat urcam mai mult, concentratia devine mai ridicata si asociem aerul curat cu acest miros. De fapt, noi acolo inspiram aer curat pentru ca suntem departe de poluantii atmosferici de la nivelul solului, nu pentru ca inspiram ozon.Oamenii pot doar mirosi ozonul (fiind asemanator clorului - n.red.), cand acesta ajunge la o concentratie de 10 parti la milion. Dar prezenta sa in troposfera (la suprafata pamantului, inclusiv), in concentratii mari, este toxica pentru organismul uman.Expunerea la concentratii de ozon de 70 de parti la milion produce dureri de cap, iritatii ale ochilor si mucoasei respiratorii. Are efect distructiv asupra materiilor organice, coroziv asupra metalelor deoarece este un oxidant puternic si degradeaza plasticul.In aceste conditii, e bine sau rau daca o lampa UV-C genereaza ozon? Potrivit cercetatorului citat, in principiu, generarea de ozon poate fi un semn ca dezinfectia a functionat.Dar "generatoarele de ozon pe baza de UV-C din comert sunt folosite in principal pentru eliminarea mirosurilor din diferite spatii avand astfel un efect sanitar, insa nu au efecte reale decat daca sunt folosite peste limita admisa a concentratiei compatibile cu pastrarea sanatatii umane.Utilizarea ozonului in medicina pentru tratarea diferitelor afectiuni, de care poate a auzit multa lume, este considerat medicina alternativa si nu are niciun suport stiintific", a mai spus Florina Raicu.Cu alte cuvinte, aceste dispozitive ori sunt folosite intr-o maniera care ne poate imbolnavi, ori sunt ineficiente, spune specialistul consultat deCu titlu informativ, Florina Raicu ne-a vorbit despre cativa parametri pe care specialistii ii iau in considerare, atunci cand aleg o lampa UV-C. Vorbim despre parametri pe care nu-i putem nici calcula si nici macar aproxima acasa. Iata despre ce este vorba."Exista (pentru specialistii care inteleg in profunzime aceste lucruri - n.red.) formule cu ajutorul carora se stabileste eficienta radiatiei si ele iau in calcul urmatorii parametri:(conteaza tipul de lampa): cele pe baza de vapori de mercur emit la 253.7 nm si 185nm, cele UVC LED emit intre 255 si 280 nm, iar cele cu xenon emit in intreg spectrul dar cu un peak la 230 nm;- este dificil de calculat puterea de iradiere efectiva a lampii doar in baza puterii de consum mentionate (adica acel numar de 30, 60, 90 watt din specificatii), pentru ca de multe ori eficienta conversiei nu este declarata de producator si depinde in mare masura de: geometrie, existenta amplificatorului prin reflexie (lampile eficiente au intotdeauna si un sistem care sa creasca eficienta prin fenomenul de reflexie, si se folosesc materiale de aluminiu in general amplasat opus directiei de expunere), tipul de sticla folosit la bulb etc;(delimitat sau deschisr). In spatii deschise sistemele nu au nicio eficienta;. Pentru dezinfectarea suprafetelor expunerea se face direct, de la o distanta de 30-90 cm, altfel nu are efect.- intre 15-30 de minute. Trecerea rapida prin tunelurile cu UV-C nu are niciun efect de decontaminare.Noi, acasa, nu putem face toate aceste estimari in mod corect pentru ca marea majoritate a oamenilor nu se pricep si orice abateri de la aceste calcule influenteaza eficienta procedurii. Improvizatiile sunt inutile, iar excesele pot sa ne coste sanatatea!", a explicat Florina Raicu pentruFlorin Raicu spune ca si parte dintre specialisti au ajuns sa se foloseasca tehnologia de dezifectie cu UV-C intr-o maniera gresita si ineficienta."Am vazut in media romaneasca aparitia unor dispozitive produse local si recomandate multor spitale. Ba chiar le-am vazut instalate la intrarea principala in unele spitale. Este cea mai mare prostie!In cazul respectivelor dispozitive, distanta fata de subiect este mult prea mare, unele lampi sunt orientate perpendicular de directia de inaintare prin tunel astfel incat trecerea prin raza de actiune este infima, iar timpul in care se face decontaminarea este nesemnificativ, intensitatea UV-C este slaba, iar spatiul deschis! In concluzie, nu aduc nicio protectie!", a conchis cercetatorul.