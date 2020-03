Sa-i ajutam pe bunicii nostri: Voluntari care se ofera sa le cumpere cele necesare varstnicilor, pentru a-i proteja de coronavirus

"E o criza si trebuie sa fim solidari"

Schema de ajutorare "Bunicii nostri"

"Eu ma ofer voluntar sa fac cumparaturi pentru 10 familii din S3 si sa le las cumparaturile la usa, dupa ora 18:00. Ma gandesc ca este o solutie pentru a-i proteja pe cei cu risc ridicat", a scris pe Facebook, un cunoscut membru al comunitatii #Rezist, fondatorul postului TV online Rezistenta TV si unul dintre initiatorii campaniei civice "Nu arunca chistoace. Strada nu e scrumiera".Ulterior, acesta a revenit cu o noua postare insotita de o fotografie."Mi-am pus in portbajag 8 plase, manusi de unica folosinta si masti. Sunt sigur ca putem sa-i/sa ne protejam, daca nu ies/iesim din casa fara motiv. Cumparaturile vi le fac eu. Transportul si plasele sunt din partea mea. Pana facem o aplicatie sau pana ne organizam, propun lista scrisa de mana si trimisa pe WhatsApp. Cumparaturile si Livrarile dupa ora 18 in S3", a scris el.Cativa internauti l-au felicitat si s-au raliat demersului sau, dorind sa se implice si venind cu sugestii. Iata cateva dintre comentarii:: Vreau sa te ajut cu benzina sau alte consumabile.: Ma ofer si eu sa ajut. Cu ce se poate.: Hai sa identificam familiile care au nevoie. Oamenii sunt langa noi, trebuie doar sa ii identificam si sa le spunem de ce este bine sa se protejeze. O sa fie mai greu in primele zile, dar o sa ne iasa.: Marian Raduna, la biserica preotul iti poate da rapid o lista lunga de familii sau persoane singure: E foarte buna initiativa, dar exista deja comenzile la domiciliu... carrefour etc. Dar, ok, bravo! Din punctul meu de vedere, am pentru donatii haine, in stare foarte buna, in cazul in care simti ca e nevoie, undeva.: Marian, urmand modelul tau, ma gandesc ca poate sunt persoane care stau acasa si in perioada aceasta ar putea avea grija de unul, doi copii din vecini daca parintii acestora nu isi pot lua liber de la serviciu. Este o criza si trebuie sa fim solidari, fiecare sa ajute cum poate.La randul sau,, cunoscut pentru campaniile de sprijinire si ajutorare destinate copiilor din Ferentari si premiat pentru faptele sale chiar de regina Suediei, a anuntat ca e gata sa se implice si el, propunand chiar o mica organizare."Nu prea am stare si m-as baga la o schema de ajutorare de tipul #buniciinostri, caci va trebui sa suspendam o perioada lucrul cu copiii. Destui oameni batrani sunt in panica cu virusul asta. Ne strangem mai multi, ne ducem sa ne facem testul sa nu fim purtatori si aprovizionam oamenii de peste 70 ca sa nu fie ei nevoiti sa o faca si sa se expuna. Mai clar pe zona pe care o putem noi acoperica sa fim cat mai eficienti.Cred ca daca gasim pe cineva care sa ne organizeze in weekend pe ore si zone putem sa facem o super treaba. Avem nevoie de un(Anca, Eliza sau oricine mai organizat - nu ca mine - ce ziceti?) nistedespre cum sa o facem cel mai bine (Ioana ne ajuti tu?) si o modalitate de a afla(de exemplu grup de facebook BuniciinostriJilava, Prelungirea Ferentari, ca vorba se duce repede). Daca merge poate se mai baga si altii din alte zone.. Eu as presta la condus microbuz si cumparaturi 8 ore pe weekend", a scris Valeriu Nicolae pe Facebook.De altfel, la scurt timp a si fost infiintat grupul, iar alti internauti din tara si-au aratat disponibilitatea de a participa la actiune.: Daca ma primiti, ma bag! Am masina, am carnet, sunt in concediu...: Am pornit si noi la Sibiu ceva asemanator.: Valeriu, sustinem si noi acest proiect. O sa formam o echipa de 3-4 soferi cu disponibilitate macar de 4-5b pe saptamana si ajutam: Sunt si eu interesat de proiect (in Oradea)Pe de alta parte, in timpul discutiilor,a avertizat: "Mare atentie ca, care pretindeau ca sunt de la autoritatea sanitara si merg din apartament in apartament sa faca analizele pacientilor in varsta. Sa nu declansati vreo ofensiva mizerabila, caci multi ticalosi profita de situatiile astea (...) O solutie ar fi ca voluntarii sa lase pungile/cutiile la usa batrinilor"."Asa ne-am gandit si noi", a raspuns Valeriu Nicolae.