Sala unde ar fi trebuit sa aiba loc Eurovision 2020 va gazdui bolnavi de COVID-19

Ahoy Arena, care trebuia sa gazduiasca in mai mii de fani ai concursului muzical european, are 88 de paturi de spital, o capacitate care s-ar putea extinde la mai multe sute in functie de nevoi, potrivit AFP.Una dintre sali va fi in intregime rezervata bolnavilor care sufera din cauza virusului si care necesita ingrijiri dar nu trebuie sa fie internati in spital.Pacientii afectati de alte boli vor putea fi primiti de asemenea, cu scopul de a elibera spatiile din spitale in favoarea pacientilor de COVID-19 in stare critica.Decizia de a amenaja sala Ahoy Arena a fost luata de autoritatile din regiune dupa anularea Eurovision din cauza pandemiei."Eram in timpul pregatirilor pentru concursul Eurovision. A fost nevoie sa ne adaptam rapid in fata crizei sanitare", a explicat Arjen Littooij, director al autoritatilor de siguranta din regiunea Rotterdam.In Regatul Tarilor de Jos, una dintre putinele tari care nu au impus izolarea totala, au fost inregistrate 27.419 de cazuri de contaminare cu Covid-19, dintre care 2.945 sunt decese, potrivit celui mai recent bilant anuntat de autoritati.