Salina Turda se inchide, din cauza pandemiei de coronavirus

Conducerea Salinei arata ca, pana acum, au fost luate deja masuri de dezinfectare a suprafetelor de contact, iar numarul turistilor aflati simultan in mina nu a depasit o suta."Conducerea Salinei Turda a luat decizia de a inchide obiectivul turistic incepand de maine, 14 martie, pana in data de 31 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire a masurii. Chiar daca din cauza situatiei speciale la nivel international traficul turistic este foarte redus, Salina Turda inregistrand in aceasta luna o medie zilnica de 240 de turisti pe zi, s-a decis inchiderea totala a obiectivului pentru siguranta populatiei", arata reprezentantii Salinei, pe Facebook.Joi, numarul turistilor inregistrati in cele opt ore de functionare a fost de 159 de persoane, iar pana in acest moment au fost luate toate masurile necesare pentru prevenirea raspandirii virusului.