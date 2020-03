Detinuti izolati la Jilava, din cauza suspiciunilor de coronavirus

Ziare.

com

Conform sursei citate, pentru ceilalti doi detinuti au fost recoltate probele, conform procedurilor, rezultatele fiind in asteptare.De asemenea, arata ANP, toti contactii celor sapte detinuti sunt, in momentul de fata, monitorizati din punct de vedere medical, coroborat cu aplicarea unor masuri specifice de siguranta interna."La nivelul Penitenciarului-Spital Bucuresti-Jilava a fost infiintata o sectie de izolare, amplasata intr-un corp de cladire separat de celelalte sectii medicale, avand ca destinatie aplicarea unei conduite preventive in eventualitatea incidentei unor cazuri de suspiciune sau risc epidemiologic.In prezent, in cadrul acestei sectii sunt izolati si monitorizati medical sapte detinuti, cinci dintre acestia fiind declarati negativ in urma testarii pentru COVID-19. Pentru ceilalti doi detinuti au fost recoltate probele, conform procedurilor, rezultatele fiind in asteptare.Totodata, toti contactii celor sapte detinuti sunt, in momentul de fata, monitorizati din punct de vedere medical, coroborat cu aplicarea unor masuri specifice de siguranta interna. Orice situatie identificata se notifica Directiilor de Sanatate Publica de la nivelul judetelor, mentinandu-se o comunicare interinstitutionala permanenta", se precizeaza in comunicatul citat.Amintim ca, sambata, au fost confirmate alte doua cazuri de persoane care sunt infectate cu noul coronavirus (COVID-19) , numarul cazurilor ajungand astfel la