Sapte jandarmi din Craiova au fost confirmati pozitiv cu noul coronavirus

LIVE

Ziare.

com

Potrivit Prefecturii Dolj, cei sapte se afla in concediu medical la domiciliu."Cele sapte persoane sunt contacte directe ale pacientului confirmat in data de 24 aprilie, coleg de serviciu cu acestia, ei aflandu-se in concediu medical la domiciliu. Persoanele au prezentat simptome, fiind testate in ziua de 25 aprilie", a anuntat Prefectura Dolj.La nivelul unitatii, au fost dispuse masuri de izolare la domiciliu pentru 17 persoane, iar restul detasamentului a fost retras din planificarile pentru misiuni pana la finalizarea anchetei epidemiologice care este in desfasurare.