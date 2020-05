Sase angajati ai STB au fost confirmati pana acum cu COVID-19

LIVE

Ziare.

com

"STB SA precizeaza ca, in fiecare dintre cazuri, contaminarea a fost generata de contactul cu persoane infectate din afara spatiilor aferente locului de munca, toti angajatii fiind spitalizati, iar colegii cu care au intrat in contact fiind imediat izolati. Astfel, in total, 80 de salariati au fost in izolare, in diverse perioade de timp, in prezent fiind in izolare doar sapte angajati, iar starea lor este stabila", precizeaza reprezentantii STB.Primul caz din STB SA a fost confirmat pozitiv data de 6 aprilie, fiind un angajat al Uzinei de Reparatii, prezentand simptome la cateva zile dupa ce a revenit din concediu petrecut intr-o tara straina.Alte doua cazuri sunt doi soferi - tata si fiu - de la autobaza Ferentari, tatal fiind primul care a manifestat simptome dupa revenirea din zile libere, la 13 aprilie, fiul sau fiind confirmat pozitiv cu Sars Cov 2 la data de 20 aprilie.Al patrulea caz este un sofer de autobuz de la Autobaza Giurgiului, confirmat la 16 aprilie 2020, cand se afla in zile libere, iar al cincilea caz este o femeie, operator de date de la Depoul Militari confirmata pozitiv la 20 aprilie, impreuna cu sotul sau. Cel de-al saselea caz este un electrician de la Depoul Alexandria, care a fost infectat in familie."STB SA este printre primele societati comerciale care a luat masuri ferme pentru reducerea riscului de contaminare atat in randul calatorilor, cat si al salariatilor, prin dezinfectarea vehiculelor cu substante care distrug virusurile, dar si a spatiilor de lucru si a statiilor si mobilierului aferent pe care le are in administrare.Au fost achizitionate in regim de urgenta atomizoare si materiale necesare pentru efectuarea dezinfectiei in cladiri si mijloacele de transport in comun si materiale/echipamente de protectie individuala pentru toti salariatii", se mentioneaza in comunicat.