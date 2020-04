Sase batrani au murit din cauza coronavirusului la azilul privat din Galati

"Izolat focarul si asanat"

Ziare.

com

In azil mai sunt in prezent 60 de batrani din circa 130-140 cati erau inainte de izbucnirea crizei coronavirusului. Luni, doi dintre batrani au fost transferati la Spitalul de Boli Infectioase pentru ca sunt suspecti de coronavirus, iar alti doi la Spitalul Judetean, fiind negativi, dar avand probleme medicale care necesita ingrijiri medicale de specialitate.De asemenea, ceilalti batrani care sunt confirmati cu coronavirus sunt internati in spitale din judetul Galati. Intre timp, un alt caz de COVID -19, al cincilea, a fost confirmat in azilul "Sfantul Spiridon" din Galati. Aici, coronavirusul a ajuns, spun surse medicale, de la o infirmiera. Pana acum, in aceasta unitate sunt confirmati cu coronavirus 2 batrani si 3 persoane din randul angajatilor.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca trebuie izolate focarele."Noi trebuie sa putem sa gestionam situatia astfel incat sa izolam focarul, sa-l asanam si sa poata continua activitatea de ingrjire a batranilor in aceasta locatie", a declarat Tataru.In judetul Galati au fost confirmate in total 195 de cazuri de infectare cu coronavirus.