Sase decese cauzate de COVID-19, anuntate azi in Romania. Bilantul urca la 929 de morti - UPDATE

Primele 3 decese au fost anuntate dimineata, fiind vorba de un barbat din judetul Mures si doua femei din judetul Galati. Putin dupa ora 15:00 au fost anuntate alte 3 decese - o femeie din Arges si doi barbati, din Brasov si Sibiu.Pana acum, in Romania au fost facute 248.056 si 15.131 de persoane au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus. Dintre acestea, 6.912 au fost declarate vindecate si externate, in timp ce 245 de pacienti se afla la Terapie Intensiva.Intre timp, cu o saptamana inainte de incheierea starii de urgenta, autoritatile pregatesc normele de relaxare. Vezi aici propunerile si cum vom merge la munca, la biserica, la salon sau in vacanta dupa 15 mai La nivel global a fost depasit pragul de 4 milioane de imbolnaviri, din care 1,4 milioane au fost cazuri declarate vindecate, iar peste 270.000 de oameni au murit.- Un barbat in varsta de 82 ani, din judetul Mures. A fost confirmat in 2 mai si a decedat pe 7 mai. Suferea de diabet zaharat si boala Parkinson.- O femeie in varsta de 84 ani, din judetul Galati. A fost confirmata pe 27 aprilie si a murit in 9 mai. Suferea de boala renala cronica, fibrilatie atriala, sindrom psiho-involutiv. Provine din focarul din Caminul de batrani municipiul Galati.- O femeie in varsta de 77 ani, din judetul Galati. A fost confirmata in 8 mai si a murit in aceeasi zi. Suferea de cardiopatie ischemica si boala hepatica cronica. Provine din focarul din Caminul de batrani, municipiul Galati.- O femeie de 68 de ani din judetul Arges. A fost confirmata cu COVID-19 pe 2 ai si a murit pe 9 mai. Sufere si de o boala cardio-vasculara si o boala renala cronica, pentru care facea dializa la Centrul de Dializa Pitesti.- Un barbat de 54 de ani din judetul Sibiu . A fost confirmat pe 28 aprilie si a decedat pe 9 mai. Suferea si de o boala cardio-vasculara si avea hemipareza pe partea dreapta ca urmare a unui atac vascular cerebral.- Un barbat de 68 de ani din judetul Brasov. A fost confirmat pe 6 mai si a murit pe 9 mai. Suferea si de ciroza hepatica decompensata, insuficienta hepatica cronica, hipertensiune portala, fibrilatie atriala, insuficienta tricuspidiana, hipertensiune arteriala si insuficienta cardiaca gr.II.