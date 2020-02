Sase romani de pe nava Diamond Princess au ajuns in tara si vor fi izolati 14 zile

Ziare.

Romanii au fost adusi cu o aeronava militara care a aterizat la Baza Aeriana 90.Aeronava MApN a aterizat, in jurul orei 7.20, la Baza Aeriana 90, unde asteptau mai multe echipaje SMURD.Seful DSU, Raed Arafat, a spus, sambata dimineata, la Digi 24, ca romanii vor ramane 14 zile in carantina, fiecare urmand sa aiba incaperea lui. Daca apar simptome, ei vor fi dusi la spital, iar daca nu, vor fi testati din nou inainte de a pleca acasa.El a mai spus ca locul unde vor fi tinuti in carantina este sigur si nu exista vreun pericol pentru nimeni.Cei sase cetateni romani de pe nava Diamond Princess care au cerut repatrierea au avut rezultate negative la testul pentru infectia cu COVID-19, a afirmat MAE.Conform sursei citate, toti cei sase cetateni romani care si-au exprimat dorinta de a reveni in tara au fost imbarcati la bordul aeronavei puse la dispozitie, in cadrul mecanismului european de protectie civila, de catre guvernul italian. Anterior imbarcarii acestia au fost testati de catre echipa medicala mobila, rezultatele testarilor fiind negative pentru infectia cu COVID-19 (Coronavirus). Aeronava a decolat de la Tokyo si a aterizat in cursul noptii la Berlin, de unde cetatenii romani au fost preluati de catre o aeronava pusa la dispozitie de catre Ministerul Apararii Nationale.Cu privire la cei doi cetateni romani infectati cu COVID-19, MAE a mentionat ca acestia sunt in continuare spitalizati in Japonia, iar starea acestora de sanatate este buna.Ambasada Romaniei la Tokyo este in legatura cu cei doi cetateni romani spitalizati, cat si cu ceilalti noua cetateni romani, membri ai echipajului, care au decis sa ramana pe vasul de croaziera.