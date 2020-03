Scenariul 4, incotro? Prof. Rafila despre directia epidemiei, capcanele statisticii, mutatia virusului si medicamentul speranta Interviu

Ne aflam deja la peste 2.000 de cazuri confirmate si Romania a intrat oficial in scenariul IV. Concret, ce schimbari aduce el?

Deci circuite diferite, internarea doar a cazurilor grave ..

A fost o greseala ca pana acum au fost primite in spitalele romanesti si cazurile usoare, chiar asimptomatice?

Ma gandeam la faptul ca ele nu aveau mare nevoie de tratament in spital, dar au adus virusul cu ele in spital.

Se tot vorbeste despre o mutatie a virusului care si-ar fi schmbat tinta si ar afecta mai mult persoane mai tinere.

Pe de alta parte, daca o persoana cu, sa zicem, cancer in faza terminala, se infecteaza si decedeaza, care a fost totusi cauza mortii, Covid sau cancerul terminal? A existat si in Romania un asemenea caz.

De aici si diferenta mare dintre Germania si Italia?

Ceea ce noi vedem zilnic drept noi cazuri sunt cazuri de infectare sau de imbolnavire cu simptome?

Tocmai la intrarea in faza a 4-a avem si o reala criza in spitale, cu medici care demisioneaza.

Medicii sunt in primul rand, si ei, oameni, unii au vocatie de eroi care accepta sa lucreze fara echipamente de protectie, altii nu.

Ce ar trebui sa stie medicii?

Imi spuneati recent la Europa FM ca ati propus cateva masuri, intre care impartirea medicilor in trei ture de cate 12 ore care sa nu se intalneasca pentru a limita transmiterea infectiei in randul lor. Ce s-a intamplat cu propunerea?

INSP s-a retras din testarea sondaj care umeaza sa aiba loc in Bucuresti pe strada, in fata blocurilor, motivand ca nu are cum sa alcatuiasca esantionul corect.

Inteleg ca va mentineti punctul de vedere privind inutilitatea acestui tip de testare?

Am auzit medici care spuneau ca testele rapide care urmeaza sa fie folosite in testarea-sondaj din Bucuresti ar avea o acuratete de peste 90%. Asa e?

Asa cum a inceput "cocoasa" romaneasca, suntem aproape de riscul de a intra intr-un scenariu de tip Lombardia sau, dimpotriva, ne-am indepartat de el?

Avem oare imaginea reala a noilor cazuri? Nu exista inca pe la sate multe cazuri, de imbolnaviri, unii spun chiar decese, sub radar?

Ati vorbit intr-un alt interviu pe care mi l-ati acordat despre un medicament produs de o companie americana, cu rezultate foarte promitatoare in tratarea Covid.

Si cand va incepe testarea la "Bals"?

Deci veti incepe sa-l dati pacientilor de la "Matei Bals"?

Si pe una dintre ele o considerati foarte promitatoare sub aspectul rezultatelor?

Ziare.

com

Prof. Rafila a explicat pentru Ziare.com care ar trebui sa fie masurile odata cu intrarea in faza a 4-a, cu peste 2.000 de persoane infectate, inclusiv necestitatea ca formele usoare sa fie tratate in alte spatii, precum hotelurile, iar cele asimptomatice sa fie izolate chiar acasa.Prof Rafila a criticat din nou testarea in masa in Bucuresti, pentru ca "epuizam resursele inutil", iar testele rapide au o acuratete de numai 30%: "va fi o confuzie generala, vor fi persoane infectate care vor avea test negativ si invers, rezultate fals pozitive pe care va trebui sa le confirmam prin tehnici de biologie moleculara, care nu vor face decat sa ne iroseasca resursele".Alexandru Rafila a anuntat ca in cateva saptamani, la "Matei Bals" va incepe testarea unui medicament american foarte promitator impotriva Covid si in cateva luni de zile el ar putea fi disponibl pentru productie si tratarea pacientilor.Eu incerc sa merg pe un model care mi s-a parut de succes si a facut diferenta dintre situatia ingrozitoare din Lombardia si cea controlata din regiunea alaturata, Veneto., care nu a luat cele mai bune masuri de la inceput, cu consecintele pe care le vedem.Saptamana trecuta am avut o teleconferinta cu directorul medical al regiunii Veneto, care ne spunea caMasurile de distantare sociala au fost respectate, ceea ce nu s-a intamplat in Lombardia, si au reusit sa amenajeze in spitale circuite complet separate intre zonele care trateaza pacienti infectati cu noul coronavirus si restul pacientilor. Iar rezultatele au fost cu totul diferite de Lombardia, unde mortalitatea a fost de 10 ori mai mare....si, chiar sarbatoarea comuna a intregii familii de Pasti. Populatia vulnerabila este cea in varsta.. Automat si cazurile complicate, care au dus chiar la decese, au fost mai multe.Nu, a fost faza de inceput. Acum suntem la peste 2000 de cazuri, e posibil sa ajungem la 3-4.000 de cazuri intr-o saptamana - 10 zile si e bine sa putem lua din timp masurile. Cei internati au fost in parte deja externati, important e sa nu mai internam de acum astfel de persoane cu forme usoare si sa stabilim locatiile unde pot fi tratate.E adevarat, dar si acasa avem o problema, avand in vedere ca putini locuiesc singuri, au familii, inclusiv cu persoane varstnice. De aceeadeci o solutie intermediara. Daca numarul de cazuri ar fi foarte mare si chiar aceste spatii nu vor face fata, vom opta pentru izolare in familie a cazurilor asimptomatice.Nu, cred ca noi am suferit o mutatie in ceea ce priveste perceptia., ci despre faptul ca nu sunt afectate doar persoanele varstnice la care sunt mai vizibile complicatiile si mortalitatea.Faptul ca apar sporadic si cazuri la alte categorii de varsta nu inseamna ca inainte nu au existat. Dar noi prezentam ca fiind o regula ceea ce e o exceptie si ne focalizam atentia asupra cifrelor mici, nu asupra cifrelor mari.85% dintre infectii sunt forme usoare si medii in general in cazul persoanelor pana la 70 de ani. La acestea pot aparea si complicatii, dar sunt rare si se coreleaza cu comorbiditati, cu boli cronice.Iar regula este ca la persoanele varstnice, mai ales daca au boli cronice, sa apara cazuri grave si tratamente care depasesc capacitatea sistemului de sanatate.Raportarea e diferita in functie de tara. Discutam daca persoana a decedat din cauza infectiei cu coronavirus, a facut complicatie, pneumonie, sau boala de baza a avut o evolutie fatala din cauza infectarii simultane cu coronavirus.Raportarea e diferita in Germania si Italia.Si de aici, dar si pentru ca in Italia au fost afectate mai mult persoanele varstnice.SuntAici cred ca trebuie o actiune foarte rapida, in primul rand de informare si educare a personalului medical, in acest moment, as zice, insuficiente. Inclusiv modalitatile de transmitere si prevenire a infectiei trebuie serios discutate cu personalul medical, exista ghiduri ale OMS privind reducerea riscului.Al doilea element e legat demacar cele de baza.Asa e, trebuie sa aiba echipamente si inteleg ca problema va fi rezolvata in urmatoarea perioada. Sper sa fie o chestiune de zile.Si ar trebui si echipe de rezerva. Nu stiu ce s-a intamplat cu propunerea, probabil se vor lua masuri pe partea de organizare medicala odata cu intrarea in faza a 4-a.si, probabil, daca se apela la el de la inceput, multe dintre neclaritatile legate de utilitatea si modul de desfasurare ale unei astfel de testari ar fi fost eliminate.Testarea pur si simplu a populatiei, hai sa vedem daca e infectata sau nu, nu se face pentru caIar daca facem un studiu de seroprevalenta, ca sa vedem cine a trecut prin infectie pana in momentul respectiv, e bine ca el sa fie facut ceva mai tarziu, nu la inceputul perioadei de transmitere comunitara, ca sa putem avea niste cifre care sa ne permita sa facem si niste prognoze legate de evolutia situatiei.Saptamana trecutaSunt chiar colegi ai nostri, deveniti europarlamentari, care fac un soi de reclama nejustificata nici profesional, nici moral, imping oamenii sa creada ca testele le vor arata daca sunt sau nu bolnavi. Este exact pe dos,Pare ca ne-am indepartat, dar pana nu vad evolutia de dupa Pasti nu va pot da o astfel de predictie.E posibil sa fie si cazuri scapate de sub radar in satele unde au venit multe persoane din Spania si Italia, proabil ca numarul real de cazuri e mai mare, dar lucrul acesta trebuie sa il corelam cu ceea ce se intampla in sectiile ATI. Daca va fi o suprasolicitare a acestor sectii, atunci e cum ziceti. Daca nu, inseamna ca e doar un zgomot de fond.Da. Am facut demersuri la biroul regional pentru Europa al OMS si ma bucur caVa inrola mai multi pacienti din mai multe tari, alaturi de alte produse, asfel incat la sfarsitul lui sa existe suficiente argumente pentru autoritatea Americana, FDA, sa poata da aprobarea de productie si punere pe piata.In scurt timp, probabil de ordinul saptamanilor.Dar nu vor primi toti acest produs. Vor primi una dintre cele patru scheme terapeutice care vor fi testate.Nu doar eu, literatura de specialitate.