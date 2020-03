Scolile, cluburile si cinematografele din New York se inchid

LIVE

Localurile de noapte, cinematografele, teatrele si salile de concert vor fi inchise, transmite AFP.Masurile pentru limitarea raspandirii coronavirusului urmeaza sa intre in vigoare marti la ora 09:00, a precizat primarul celui mai mare oras american.Primarul anuntase deja ceva mai devreme, duminica, inchiderea tuturor scolilor incepand de luni, pana la 20 aprilie.Sistemul de educatie din New York este cel mai mare din Statele Unite, cuprinzand aproape 1.800 de scoli. Presedintele consiliului municipal, Corey Johnson, si principalul sindicat al personalului didactic, UFT, au facut presiuni asupra lui de Blasio sa ia masuri similare celor din Italia sau Franta, dupa ce districtele scolare din Los Angeles, Seattle si Washington, unde invata milioane de elevi, au inchis scolile inaintea New York-ului.Primarul a insistat pana la un anumit punct, avertizand ca inchiderea scolilor va avea efecte in cascada, mai grave decat transmiterea coronavirusului de catre elevi.