Scolile publice raman inchise pana la finalul anului scolar in New York

"Este dureros ca trebuie sa va spun ca nu putem redeschide scolile pentru restul anului scolar, dar va pot spune si faptul ca procedam corect", a declarat De Blasio.Bill de Blasio a decis inchiderea scolilor publice incepand din data de 16 martie, in contextul pandemiei, iar atunci obiectivul era ca scolile sa fie redeschise la 20 aprilie. Elevii din New York studiaza de luna trecuta de la distanta, lectiile fiind online.Statele Unite au devenit sambata prima tara din lume care a inregistrat peste 2.000 de decese din cauza coronavirusului intr-o singura zi, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost raportate 2.108, potrivit datelor de la universitatea Johns Hopkins.Numarul total al mortilor este de 18.586, adica foarte aproape de Italia, unde sunt inregistrate 18.849 de decese.SUA au aproape o jumatate de milion de persoane infectate, cu peste 35.000 de cazuri in ultimele 24 de ore.Epicentrul epidemiei americane este la New York, statul avand peste 7.800 de morti si peste 160.000 de cazuri pozitive.