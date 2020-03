Scriitorul Paul Goma a murit din cauza coronavirusului

Ziare.

com

Paul Goma avea 84 de ani. El era internat intr-un spital din Paris din data de 18 martie."In urma unui mesaj primit din Franta, cu regret si mare durere anunt plecarea dintre noi a marelui scriitor si disident Paul Goma, in noaptea din 24 spre 25 martie 2020. Paul Goma era internat din 18 martie la spitalul La Pitie Salpetriere, in urma constatarii infectarii cu virusul ucigas.Conform informatiilor transmise de echipa medicala care l-a ingrijit, Paul Goma a plecat senin, fara durere si cu sufletul impacat", a transmis Mariana Sipos intr-un comunicat citat de G4Media.Conform sursei citate, trupul lui Paul Goma va fi incinerat, iar urna funerara va fi depusa in Columbarium, la cimitirul Pere Lachaise din Paris.Paul Goma s-a nascut intr-o familie de invatatori romani din Basarabia, familie care s-a refugiat in Romania dupa pierderea acestui teritoriu in urma pactului Ribbentrop-Molotov.In noiembrie 1956 a fost arestat dupa ce a participat la o serie de proteste studentesti si hotaraste sa isi predea carnetul de membru al UTM in semn de protest fata de victoria obtinuta de trupele sovietice prin infrangerea revolutiei din Ungaria. Condamnat la doi ani de inchisoare corectionala, Paul Goma a fost incarcerat la Jilava si Gherla, apoi a fost trimis cu domiciliu fortat in Baragan pana in 1964.In 1977, Goma a trimis la postul Radio Europa Libera o scrisoare deschisa in care cerea guvernului Romaniei sa respecte drepturile omului. Dupa difuzarea pe post, a fost arestat, batut de Securitate si apoi urmarit in permanenta. Nu a fost condamnat pentru ca era cunoscut in Occident si se afla in atentia Amnesty International.Totusi, in data de 20 noiembrie 1977, atat lui, cat si sotiei si copilului sau le-a fost retrasa cetatenia romana si au fost expulzati in Franta, ca apatrizi.Au cerut azil politic, iar de la Paris Paul Goma si-a continuat lupta impotriva regimului criminal instituit in Romania de Nicolae Ceausescu, pana la prabusirea acestuia.In aprilie 2013, Paul Goma a primit cetatenia Republicii Moldova.