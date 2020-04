Scrisoare deschisa a managerului Spitalului Judetean Focsani: Mai presus de Dumnezeu, de lege si de coronavirus, nu e nimeni

Mandrila: Am ajuns sa fiu filmat ca un talhar

Ziare.

com

In scrisoarea deschisa intitulata "Mai presus de Dumnezeu, de lege si de coronavirus, nu este nimeni", directorul Spitalului Judetean Sfantul Pantelimon din Focsani scre ca abuzul a fost comis de prefectul de Vrancea care "vrea sa puna stapanire pe spital"Mandrila povesteste in continuare ca de la mijlocul lunii martie nu si-a mai vazut familia , luand decizia sa se izoleze din cauza riscului de a contracta coronavirusul in spital."Astazi, in duminca Floriilor am fost supus la un abuz greu de imaginat, dar la care, totusi, ma asteptam. Vreau sa impartasesc tuturor cum un bolnav de Covid-19 este hartuit de catre prefectul judetului, singurul lui scop fiind de a pune stapanire pe spital.Fac precizarea ca, de la mijlocul lunii martie 2020, constient de pericolul la care ma expun, de a contracta virusul, am decis sa inchiriez o locatie din aproprierea Spitalului Judetean Vrancea unde m-am mutat, pentru a-mi proteja familia. Nu mi-am mai vazut fetita de trei saptamani!Asadar, de cand a inceput situatia de urgenta, m-am separat de famile, mi-am gasit o locuinta in apropierea spitalului si am lucrat cot la cot cu colegii mei pentru ca lucrurile sa mearga bine. Poate confirma oricare dintre colegi ca eram primul care venea la birou, inainte de ora 7.00 si ultimul care pleca, de multe ori si dupa ora 21.00.Am stat in spital efectiv si m-am ocupat ca totul sa fie bine, mai ales ca presiunea era cu atat mai mare cu cat Spitalul Militar si Spitalul Adjud au fost inchise in urma infectarii cadrelor medicale cu Covid-19. Spitalul Judetean ramanand singurul in picioare, atat pentru urgente medicale din judet cat si in lupta cu Covid-19", scrie Mandrila.Directorul Spitalului Judetean Focsani scrie in continuare ca pe data de 8 aprilie a fost declarat pozitiv, moment in care a anuntat DSP Vrancea si s-a prezentat la Sectia de Boli Infectioase. Aici, medicul i-ar fi spus ca manifesta o forma usoara de boala si a luat decizia sa se autoizoleze la un domiciliu ales, anuntand DSP adresa la care se afla.Pentru ca starea de sanatate i-a permis, Mandrila spune ca a continuat sa lucreze din izolare, si de aceea a avut asupra lui calcutorul de serviciu.Managerul spitalului focsanean continua scrisoarea deschisa relatand ca duminica la orele pranzului a fost sunat de prefectul de Vrancea care i-a transmis ca trebuie sa mearga de urgenta la Sectia de Boli Infectioase, pentru ca in caz contrar va trimite politia si va fi luat cu forta. In acelasi paragraph, Matndrila spune ca el nu a incalcat cu nimic legea, iar singurii care au facut acest lucru sunt prefectul si Ministerul Sanatatii."Duminica, 12 aprilie 2020, la ora 11.26, m-a sunat prefectul judetului spunandu-mi ca din ordinul ministrului sanatatii trebuie sa ma mut urgent la Sectia de Boli Infectioase. Desi l-am rugat sa imi trimita si mie ordinul, pentru ca eram curios sa vad despre ce este vorba, domnia sa mi-a spus, fara echivoc, ca daca refuz va trimite Politia si ma va muta cu forta.Eu am incercat sa ii explic faptul ca domnia sa comite un abuz si ca prin tot ceea ce face in spatiul public de cateva zile ma trateaza nelegal si injositor. I-am adus ca argument si prevederile legale. Domnia sa nu mi-a adus la cunostinta nicio prevedere legala, dar a trimis la locuinta unde eram autoizolat atat Politia, cat si cativa ziaristi de casa ai domniei sale.Prin urmare, la cateva zeci de minute distanta, am ajuns sa fiu filmat ca un talhar care a incalcat prevederile legale, desi nu sunt decat un bolnav de Covid-19 care statea in autoizolare, respectand intocmai legislatia in domeniu. Cei care intr-adevar incalca legislatia sunt prefectul judetului si angajatorii mei - Ministerul Sanatatii", sustine managerul.Mandrila continua, spunand ca este "victima unor interese politice"."Iata cum, fara voia mea, de astazi de la ora 13.00, fiind un caz Covid-19 usor, ocup unul din cele 130 de paturi din Pavilionul Covid-19 al Spitalului Judetean Focsani, desi chiar legislatia elaborata de angajatorul meu, Ministerul Sanatatii spune ca astfel de cazuri se trateaza acasa, in izolare!(..) Daca aceasta atitudine fata de un bolnav nu este abuz, atunci ce este, grija exagerata a prefectului fata de sanatatea mea? In alta ordine de idei, daca argumentele mele de pana acum nu sunt suficiente in a arata faptul ca sunt doar victima unor interese politice, vreau sa mai aduc un argument.(...) Domnule prefect, daca ati avea putina umanitate si demnitate nu ati cobori atat de jos, nu ar fi trebui sa ajungeti sa comiteti abuzuri asupra unui bolnav de Covid-19 doar pentru a-i lua functia!", conchide managerul Spitalului Judetean Focsani.