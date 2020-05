Se fac mii de teste de COVID pe zi in Romania. Cine este testat si pe ce criterii

LIVE

Ziare.

com

Autoritatile au transmis recomandari de prioritizare a testarii pentru COVID-19.Iata care sunt criteriile pentru testarea de coronavirus si cum se ajunge sa se faca mii de teste pe zi, dintre care doar cateva sute ies pozitive:1. Persoane simptomatice, inclusiv personal medico-sanitar conform definitiei de caz;2. Contacti apropiati simptomatici ai cazurilor confirmate;3. Pacienti inainte de procedura de transplant (asimptomatici) si donatorii de organe, tesuturi si celule stem hematopoietice inainte de donare; pacienti cu transplant de organe, tesuturi si celule stem hematopoietice aflati in tratament imunosupresor, inaintea fiecarei internari din perioada de monitorizare posttransplant - 2 teste la 24 de ore interval;4. Pacienti asimptomatici cu imunosupresie in contextul bolii sau indusa medicamentos la internare in spital - 2 teste la 24 de ore interval;5. Pacienti oncologici asimptomatici aflati in curs de chimioterapie si/sau radioterapie - de 2 ori pe luna;6. Pacienti oncologici asimptomatici inainte de interventii operatorii sau manevre invazive;7. Hemodializati simptomatici;8. Hemodializati asimptomatici contacti cu caz confirmat, 2 testari la 6-7 zile interval intre ele; pe durata acestei perioade acestia vor fi dializati in sesiuni separate de restul pacientilor;9. Persoane institutionalizate simptomatice;10. Gravidele asimptomatice care se afla in carantina/izolare la domiciliu sau au fost contact apropiat cu un caz confirmat;11. Personalul de ingrijire din centre rezidentiale - de 2 ori pe luna;12. Personalul sanitar asimptomatic contact direct cu caz confirmat, in a 6-7 zi de la ultimul contact posibil infectant. In perioada imediata contactului posibil infectant si pana la primirea rezultatului de laborator, personalul medico-sanitar isi va desfasura activitatea cu respectarea masurilor de protectie standard. Cazurile pozitive simptomatice sau asimptomatice din randul personalului sanitar, vor respecta procedurile de izolare aplicate si la restul persoanelor infectate. Modificarea contextului epidemiologic poate duce la revizuirea acestor recomandari.Autoritatile precizeaza ca unitatile medicale pot stabili protocoale de testare pentru personalul medical si/sau pacienti prin tehnici de RT-PCR, suplimentar fata de aceste recomandari, care pot fi realizate cu resurse proprii in laboratoarele pe care le detin sau in alte laboratoare.Orban a spus recent ca se fac peste 7.000 de teste pe zi in Romania. De asemenea, ministrul de Interne, Marcel Vela, si ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, au vorbit despre o capacitate mai mare de testare, de aproximativ 10.000 de teste pe zi, dar au explicat ca nu se intampla acest lucru pentru ca lipseste personalul specializat. Pe 30 aprilie autoritatile au raportat ca au fost facute 175.374 de teste; pe 29 aprilie erau 166.993 de teste, iar pana pe 28 aprilie se facusera 150.309 de teste.Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ceea ce priveste numarul persoanelor testate, distinct de numarul testelor prelucrate, "la acest moment nu avem posibilitatea de a extrage aceasta cifra din bazele de date intrucat raportarea de face cumulat doar pe numar de probe/teste lucrate. Ce se poate preciza este faptul ca, in medie, sunt realizate 3 teste in cazul fiecarui caz confirmat".A.G.