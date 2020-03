Se transmite coronavirusul prin alimente? ANPC: E bine sa ne ferim. Alimentele sa se vanda ambalate, in aceasta perioada

Directorul executiv al ANPC: Produsele se pot felia intr-un mediu steril si se pot tipla, pentru siguranta

Paul Anghel: Personal, nu cred ca e o exagerare ca, in aceasta perioada, alimentele sa fie ambalate

Cine a cerut deja ambalarea painii si produselor de panificatie si cine s-a opus

Documentul in care Rompan anunta ca a vorbit cu conducerea ANSVSA si ca aceasta a retras informarile care solicitau ambalarea painii

Pana la acest moment, autoritatile sanitare internationale - de la Organizatia Mondiala a Sanatatii pana la Autoritatea Europana pentru Siguranta Alimentara (EFSA) - au comunicat ca noul coronavirul, SARS - CoV -2 rezista pe suprafate. Iar intr-un articol publicat in New England Journal of Medicine se arata ca virusul poate rezista si zeci de ore pe carton, plastic sau metal.Ce inseamna acest lucru? Ca daca cineva a tusit sau a stranutat peste o bara de sprijin din metrou, spre exemplu, cei care ating acea suprafata risca sa ia virusul. Daca il si iau intr-adevar sau nu, depinde de mai multi factori, dupa cum au explicat pe larg surse medicale consultate de. Printre acesti factori se numara: perioada de timp care s-a scurs de la contaminarea suprafetei, dar si rezistenta fiecarui organism la contaminare.Intrebarea este: daca putem lua virusul de pe suprafete de metal sau plastic, nu cumva l-am putea lua si de pe suprafetele unor alimente, in special daca ele sunt neambalate? Cu alte cuvinte, de ce ar rezista virusul in cantitate infectanta pe o suprafata din plastic sau metal, dar nu si pe coaja unei franzele neambalate (care ulterior nu poate fi decontamiata inainte de consum) sau pe salamul care a fost feliat in magazin si peste care a tusit un vanzator sau un client infectat cu SARS-CoV-2?EFSA, spre exemplu, nu spune clar ca una ca asta nu s-ar putea intampla. Ci doar ca pana acum nu s-a demonstrat asa ceva. Spre exemplu, pe site-ul Autoritatii se arata ca directorul stiinfic dr. Marta Huges a precizat, cu privire la acest subiect "Experientele din precedentele epidemii de coronavirusuri inrudite, cum ar fi SARS-CoV si MERS-CoV arata ca transmiterea prin consumul de alimente n-a avut loc. La acest moment, nu exista dovezi care sa sugereze ca (acest - n.red.) cornavirus e diferit, din acest punct de vedere".Interesant este insa ca, potrivit unui articol aparut in MedRxIv si ulterior in gastrojournal.org si accesibilizata in premiera pentru publicul din Romania, in februarie, de publicatia Raportul de garda , se arata ca, totusi,Sa fie asta o dovada ca persoanele respective ingerasera alimente contaminate? Iata ce a transmis publicatia romaneasca, cu privire aceasta chestiune:"Virusul a fost identificat in 53.42% dintre probele de scaun, provenind de la 73 de pacienti. In plus, probele au ramas pozitive la 23.29% dintre acestia, dupa ce nivelul viral de la nivel respirator a devenit nedetectabil.".Cu toate astea, teoria nu a fost nici infirmata, pana la acest moment. N-ar fi oare nevoie ca cineva sa scrie undeva, negru pe alb, "s-a dovedit clar ca SARS-CoV-2 nu se poate transmite de pe suprafete contaminate ale alimentelor"?Multi dintre noi, oameni fara pregatire medicala, simtim nevoia ca specialistii romani si straini sa ne explice, accesibilizand informatiile stiintiice, de ce virusul poate rezista pe metal, plastic sau carton in cantitate infectanta, dar nu si pe suprafata unei franzele, a unei tomate sau a unei felii de salam peste care, in timpul ambalarii, a tusit un vanzator infectat cu SARS-CoV -2.In context, in urma cu cateva zile, le-am adresat cateva intrebari atat secretarului de stat dr. Raed Arafat, cat si sefului Laboratorului Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti, dr. Alexandru Rafila. Pana acum nu ne-au raspuns, insa cand specialistii ne vor raspunde, vom reveni cu detalii.Important este, insa, sa stim ce sa facem si pana cand medicii ne vor lamuri. Parte dintre specialistii consultati deau precizat ca, din punctul lor de vedere,. Dar nu toti specialstii isi asuma, in acest moment, astfel de declaratii.In plus, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) ne spune deschis: pana nu vedem clar, negru pe alb, ca virusul nu se transmite prin alimente contaminate, cel mai sigur este sa luam masuri suplimentare de precautie, in magazine. Merita, chiar se impune, daca exista sansa sa evitam imbolnaviri!"Noi am citit si raportul celor de la Comisia Europeana. Dar (in conditiile in care s-a demonstrat ca, totusi, virusul exista in probe de scaun provenite din tractul intestinal al pacientilor infestati - n.red.) daca, totusi, cumva se transmite prin intermediul alimentelor e bine sa ne ferim si noi si comerciantii, vazatorii si manipulatorii.Pana nu vine cineva sa ne spuna, negru pe alb, e bine sa ne ferim!", a declarat pentrudirectorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC), Paul Anghel.Directorul general al ANPC, Paul Anghel, a precizat pentruca, din punctul sau de vedere, se justifica masuri suplimentare de prevenire a coronavirusului in magazine."Ieri am fost in control in 6 hipermarketuri si supermarketuri.Si am vazut inclusiv la salamul feliat (care se feliaza in magazin - n.red.) ca vitrinele (in care este tinut - n.red.) recircula aerul. Iau aer, il recircula si il racesc.Si de cele mai multe ori, daca cineva stranuta/tuseste sau se intampla ceva in zona apropiata vitrinelor cu recirculare, aerul vine si se asaza pe aceste produse.In ceea ce priveste feliatele de la vitrina asistata (salamuri, branzeturi - n.red.), dupa parerea mea trebuie feliate intr-un mediu steril, in spate. Tiplate. Vidate. Si vandute asa.Daca vrem 3 felii, 3 felii sa putem cumpara. Numai sa le manipulam undeva in spate si sa le tiplam, astfel incat sa nu mai intre in contact cu aerul si suprafatele", a explicat Paul Anghel pentruIn plus, directorul general al ANPC a mai spus ca, tot pentru prevenirea unei contaminari, ar fi justificat ca un vanzator de peste proaspat, spre exemplu, sa poarte manusi, masca si ochelari de protectie sau viziera.Iar daca folosiea unor astfel de echipamente de protectie ar fi utila la vanzarea pestelui, din punctul nostru de vedere, unele similare ar putea fi folosite si pentru vanzarea de carne, branzeturi, paine in stare proaspata si neambalata."Am vazut ieri, foarte multi oameni apasa pe rosii, pun mana pe mere.Eu cred ca pentru perioada asta, n-ar fi mult ca orice fel de produs sa fie ambalat. Asta e gandirea mea. Nici nu vreau sa cream psihoze. Dar haideti sa ne ferim. Si pentru perioada asta, ar trebui sa fie totul ambalat", a precizat Paul Anghel pentru Ziare.com.Si in cazul painii - pe care nu avem cum sa o decontaminam dupa ce un potential infectat cu SARS-CoV-2 a tusit sau a stranutat peste ea - ar trebui luate o serie de masuri."Painea neambalata ar trebui sa se vanda ambalata sau in mod asistat de un vanzator care sa aiba manusi si toate celelalte echipamente de protectie (si care sa ii puna omului paine intr-o punga - n.red.).Noi, romanii, avem si o meteahna de a pune mana pe paine, asa cu mana goala! Si dupa ne razgandim. Luam alta paine. Luam o chifla. Luam o bagheta. Si asa mai departe...Dupa parerea mea, fie se va vinde ambalat totul, fie - daca nu se poate vinde ambalat - sa se vanda asistat de o persoana. Asta, la sectorul de bake off (unde exista paine proaspata, care nu a fost ambalata deja de producator - n.red.) (....)In ceea ce priveste cozonacul si orice altceva se va mai vinde in urmatoarea perioada, tot asa ar fi mai bine sa fie infoliat, in tipla sau in orice alta forma, in asa in fel incat mana mea, a consumatorului, sa nu ajunga in contact direct cu alimentul, fara manusa", a mai spus Paul Anghel.Directorul executiv al ANPC a mai spus si ca are deja un proiect pe care il propune atat partii guvernamentale cat si marilor retaileri. Anume: clientul sa primeasca la intrare manusi de unica folosinta. Iar daca nu le accepta si nu le poarta, sa nu mai aiba acces la cumparaturi.Interesant este ca recent au mai existat astfel de initiative ale autoritatilor locale, pe care le putem considera justificate si responsabile in aceasta perioada, insa s-a renuntat la ele dupa interventia producatorilor!Pe 17 martie, atunci cand lucrurile deja se agravasera - adica la o zi dupa ce presedintele Iohannis anuntase declararea starii de urgenta din pricina pandemiei, in Romania - Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) din Arges i-a informat pe producatorii din judet ca "se impune ambalarea tututor produselor care pleaca spre comercializare catre toti clientii (paine, specialitati de panificatie, produse de patiserie)".Mai ales in contextul masurilor pe care le propune acum Protectia Consumatorului, informarea parea una emisa la timp si in folosul romanului.Solicitarea nu i-a multumit, insa, pe reprezentantii producatorilor. Spre exemplu, presedintele patronatului Rompan, Aurel Popescu, a precizat ca se opune impunerii obligatiei de a ambala toata painea si toate produsele de panificatie. El considera ca sunt de ajuns masurile de igiena care erau impuse inainte de aparitia epidemiei si sustine ca asa vrea clientul, paine calda de la brutarie!"Peste tot in lume e paine care se vinde in stare proaspata. La magazin, daca e vanzare asistata, vanzatorul ia o punga de hartie si introduce painea in punga de hartie. Si o da clientului.Daca e cu autoservire, clientul isi pune manusa, isi pune painea intr-o punga si pleaca. Asa e si in Franta, peste tot.Iar in conditiile in care s-ar fi pus o astfel de problema (a ambalarii painii - n.red.), nu mai putin de 2.500 de agenti economici cred ca inchideau. (...)Nu sunt pregatiti. Nu au acum masini de ambalat (producatorii - n.red.). Iar totusi clientii vin la asemenea magazine de prezentare in special ale producatorilor pentru ca acolo gasesc paine proaspata, chiar calda, si de asta vin acolo. Ca asa vrea clientul.(...) noi nu suntem de acord (cu ambalarea tuturor produselor de panificatie)! Hai sa fim realisti! Daca cineva stranuta pe paine - ca e ambalata, ca nu e ambalata - e clar ca alea trebuie aruncata. Si cea ambalata. Ca ai pus mana pe ambalaj si ai patit-o la fel", a declarat Aurel Popescu pentru Ziare.com.Cum putem in astfel de momente sa punem in balanta faptul ca painea este calda si proaspata cu siguranta consumatorului si posibilitatea infectarii cu coronavirus este greu de explicat. Ne putem baza in acest moment pe responsabilitatea celui care a luat din raft paine inaintea noastra ca a folosit manusa, ca a stranutat in cot si a respectat toate masurile astfel incat sa nu o expuna infectarii?Mai mult, unii producatori nu s-au oprit la a avea o opinie in aceasta privinta, a produselor neambalate, ci au facut demersuri si au reusit sa dea inapoi deciziile autoritatilor locale, decizii luate pentru protejarea si siguranta populatiei.Intr-un document emis de Rompan si consultat dese arata ca, in cazul adreselor emise de DSVSA Arges, "Rompan a discutat cu conducerea ANSVSA pe aceasta tema.In acest moment conducerea ANSVSA a dat dispozitie in teritoriu sa fie retrase astfel de hotarari".In plus, "in perioada imediat urmatoare se va elabora o procedura privind comercializarea produselor de panificatie, avizata si de Rompan prin care sa sestabileasca anumite reguli in contextul actual al infectarii cu COVIT 19.Fiecare unitate va trebui sa respecte aceste reguli cu asumarearesponsabilitatii punerii pe piata a produselor sigure din punct de vedere alsigurantei alimentare.Va rugam sa ne semnalati orice actiune de acest gen pentru ca Rompan sapoata interveni prompt acolo unde situatia o impune", a transmis Rompan.La solicitarea, presedintele Rompan, Aurel Popescu, a sustinut, insa, pe un ton vadit iritat, ca in comertul cu paine nu trebuie sa se schimbe nimic, in perioada imediat urmatoare.I-am solicitat un punct de vedere si presedintelui ANSVSA, Robert Chioveanu, intrebandu-l daca intr-adevar au existat directii care au emis documente catre producatori si pe care, ulterior, ANSVSA le-a retras. Acesta a negat chiar ca Directii Sanitare Veterinare ar le-ar fi trimis producatorilor documente scrise cerandu-le sa ambaleze painea, sustinand ca "au fost niste discutii"."Nu este adevarat. Nu mai incercati sa denigrati! Nu exista asa ceva. Au fost niste discutii cu anumiti producatori, in anumite judete si atat.Noi am dat comunicat de presa, daca va uitati pe site-ul ANSVSA, in care transmitem ca nu exista studii care sa ateste ca alimentele pot sa transmita coronavirusul.Si faptul ca unii vor sa induca, sa spuna: imi pui sigilii, hartie, plastic, vid ce vrei tu pe alimente ca sa nu mai stranute ala sau nu stiu ce... nu! Astea sunt supozitii.Deocamdata, toate studiile atat la nivel european cat si la nivel mondial - OMS-ul, FAO, EFSA, in toate reglementari spun foarte clar ca in raspandirea coronaviruslui alimentele nu sunt o cale de raspandire. Da?Asta se ia de la om la om, prin contactul cu secretiile nazale, cat si orice atingere. Nu prin aliment. Dar urmariti comunicatele de pe site-ul ANSVSA si atunci o sa fitilamurit, da? Luati-va informatiile din surse oficiale, da?", a mai spus Chioveanu, inainte de a ne informa ca nu mai poate vorbi.Contactat telefonic de, directorul DSVSA Arges, Dumitru Sorin Sorescu, a recunoscut ca a trimis informari catre producatori, dar a spus ca aceste au fost simple "recomandari", formulate in interesul sigurantei alimentare.Ca unii producatori incearca sa vanda cat mai mult in aceasta perioada si nu vor sa investeasca in siguranta consumatorului, lasandu-l sa isi asume riscurile infectarii cu coronavirus, este o pozitie pe care acestia o pot manifesta atat timp cat autoritatile le permit.Ceea ce este greu de acceptat insa, in aceasta perioada in care tara noastra este in stare de urgenta din cauza pandemiei de coronavirus, este atitudinea autoritatilor responsabile pentru siguranta alimentara a cetateanului, care manifesta nu numai indolenta, dar chiar si agresivitate in aceasta chestiune.