Secretarul general al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc are coronavirus

LIVE

Ziare.

com

"Ieri (duminica, 22 martie, n.red.) s-a internat la Matei Bals pentru ca se simtea rau si a mers sa isi faca testele, al caror rezultat a fost pozitiv. Azi nu intra nimeni in cladire, dezinfecteaza totul si numara cati angajati au avut contact direct cu el", au declarat, luni, pentru News.ro, surse oficiale din cadrul institutiei.Secretarul general al institutiei este de altfel persoana la care vin cele mai multe acte la semnat.ONJN se afla in subordinea Ministerului de Finante.Autoritatile au anuntat luni alte 143 de cazuri de imbolnavire cu coronavirus, in ultimele 24 de ore, 15 pacienti fiind la Terapie Intensiva, dintre care 7 in stare grava. Numarul total al cazurilor a ajuns la 576. De asemenea, luni a fost inregistrat al patrulea deces din cauza coronavirusului, la o femeie de 72 de ani internata in Spitalul Suceava.