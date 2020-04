Sectia ATI a Spitalului Militar ROL 2 devine operationala

Ziare.

Comandantul Spitalului Militar Central, general-maior medic conf. univ. dr. Florentina Ionita-Radu, a anuntat ca s-a terminat amenajarea spatiului in care va functiona Sectia ATI a spitalului ROL 2."Cele 24 de paturi sunt paturi de Terapie Intensiva speciala, sunt aduse si ventilatoarele si injectomatele", a anuntat Florentina Ionita-Radu.Potrivit acesteia, in fiecare salon exista cate un aparat pentru sterilizarea si purificarea aerului.Florentina Ionita-Radu a precizat ca Spitalul Militar ROL 2 functioneaza ca un spital mic, care are 3 sectii, dar logistic este structurat ca si Spitalul Militar Central, fiind deservit de personal de la aceasta unitate spitaliceasca.Sectia de Boli Infectioase si Unitatea de Primiri Urgente functioneaza deja de cateva zile, iar comandantul Spitalului Militar Rol 2, colonel medic dr. Florea Costea, a precizat ca au fost deja externati si primii 6 pacienti., a declarat dr. Florea Costea.In 18 aprilie, sapte pacienti cu coronavirus au fost internati in spitalul militar ROL 2, de la Institutul de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan" din Otopeni.Spitalul are in compunere corturi medicale si containere - care cuprind, printre altele, unitati de triaj, laborator, radiologie, sterilizare, zona de decontaminare - structura fiind operationala, din punct de vedere administrativ si medical, dupa ce a parcurs, succesiv, etapele prevazute de procedurile medicale in vigoare.Totodata, in incinta Institutului de Geriatrie si Gerontologie "Ana Aslan" Otopeni este acreditata si functioneaza o, iar in cladirea institutului functioneaza Unitatea de Primiri Urgente si se regasesc spatiile de cazare pentru personalul care lucreaza in facilitatea medicala.