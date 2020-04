Sectia de boli infectioase a Spitalului Ramnicu Sarat, spital suport, are un singur medic, si acela pensionar

LIVE

Managerul Spitalului Municipal Ramnicu Sarat, Adrian Danielescu, a declarat pentru Mediafax ca Sectia de boli infectioase are 40 de paturi."Functionam cu un singur medic iesit la pensie. Acum o luna, celalalt medic si-a dat demisia intr-o zi de miercuri sau de joi, luni a revenit si miercuri a venit apoi si a zis ca nu mai vine. Nu are legatura cu faptul ca spitalul a fost declarat suport COVID. S-a intamplat pana sa fim nominalizati. Nu a mai venit", a spus managerul Spitalului Municipal Ramnicu Sarat.Potrivit acestuia, s-a luat decizia desfacerii contractului de munca al medicului respectiv, pe linie disciplinara, avand in vedere ca oficial, nu a inaintat nicio hartie.Adrian Danielescu a adaugat ca, dupa ce spitalul pe care-l conduce a fost desemnat ca suport pentru pacientii cu noul coronavirus, ar mai avea nevoie de 3 medici ATI si trei infectionisti, pe langa alti doctori cu alte specializari.