Sedinta de guvern pentru adoptarea masurilor de sustinere a mediului economic. Citu spune ca ajutorul va ajunge la 2% din PIB

Premierul Ludovic Orban a anuntat ca in sedinta de miercuri va adopta un prim set de masuri pentru a incuraja economia, in aceasta perioada dificila."Noi consideram ca este important ca economia sa functioneze, ca oamenii sa se duca la lucru, ca firmele care au capacitatea de a-si derula activitatea in conditii normale sa functioneze, astfel incat sa afectam cat mai putin economia.Pe de alta parte, avem semnale clare din foarte multe domenii de activitate ca se ajunge la situatii chiar de moarte subita, cum e in domeniul turismului, in domeniul hotelier, in domeniul restaurantelor, in domeniul organizarii de evenimente, spectacole, si aici va trebui clar sa luam niste masuri prin care sa oferim o protectie, atat angajatorilor, cat si angajatilor (...)Vom da un puternic semnal angajatilor si economiei: Guvernul va interveni pentru mentinerea locurilor de munca si continuarea activitatii in cat mai multe sectoare economice. Pe langa deciziile pe care le vom lua in sedinta de maine, vom continua sa luam masuri asupra carora ne vom consulta cu reprezentantii sindicatelor si patronatelor", a subliniat seful Executivului, citat de Agerpres. Masurile la care face referire Orban vizeaza, printre altele:- cresterea lichiditatii companiilor- sprijinirea platii somajului tehnic de catre companii pentru angajatii care isi vor suspenda temporar activitatea-reducerea interactiunii directe a cetatenilor cu institutiile statului, inclusiv prin extinderea termenului pentru plata impozitelor locale- stimularea capacitatilor de productie pentru cat mai multe bunuri necesare in aceasta perioada de criza, respectiv materiale sanitare de protectie, dezinfectanti"Va fi un pachet substantial pentru Romania, aproape 2% din PIB, daca luam toate masurile pe trei luni. Acesta va fi impactul in economie.Nu suntem Germania, Spania sau Franta, dar pentru Romania un 2% impact in trei luni de zile cred ca este substantial si speram sa ajute companiile, sa treaca peste aceasta perioada. Sunt mai multe forme (de ajutor, n.r.), de somaj tehnic, garantii pentru linii de credit, chiar si forme de amanarea impozitului pe venit pe o perioada de doua luni de zile pentru anumite companii", a precizat Florin Citu, potrivit Agerpres De asemenea, Citu a spus ca unul dintre principalele sale obiective este ca Romania sa aiba lichiditate pentru urmatoarele 6 luni. Adica pana la vara. Iar pe parcurs, se vor putea gandi noi masuri.