Orban avertizeaza sefii de DSP-uri: cine nu isi face datoria e demis

"Dupa cum ati putut constata, persoanele care au fost depistate ca fiind infectate aproape toate fie erau in carantina, fie erau in izolare la domiciliu ca masura de protectie la intrarea in tara sau ca urmare a anchetei epidemiologice. Ca urmare a masurilor pe care le-am luat, am putut sa impiedicam ca persoanele care au fost diagnosticate sa imprastie virusul.Din cauza asta cred ca trebuie sa ne concentram pe cateva directii de actiune: intarirea Directiilor de Sanatate Publica si schimbarea de urgenta a acelora care nu-si fac datoria, nu putem accepta director care e in concediu medical de o luna sau care saboteaza. DSP-urile sunt vitale in efortul pe care-l facem", a anuntat primul ministru, joi seara, cand are loc o sedinta a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta.El a precizat ca vor trebui identificate resurse umane care sa fie puse la dispozitia Directiior de Sanatate. Orban a spus ca in reteaua scolara, in cea a Ministerului Transporturilor, care are 16 spitale, sunt medici care pot fi implicati."Este de estimat cu siguranta o crestere a numarului de persoane care trebuie supuse anchetei epidemiologice, (...) pentru a identifica de urgenta, inainte sa existe riscul de propagare, persoanele cu care au intrat in contact (cei infectati - n.r.)", a afirmat Orban.Orban a precizat ca este nevoie de implicarea serviciilor sociale de la nivelul administratiei locale si ca autoritatile centrale sunt dispuse sa asigure fonduri celor locale pentru gestionarea cazurilor.Joi seara, Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta pentru coronavirus s-a intrunit, pentru a decide daca se impun noi masuri care sa limiteze raspandirea infectarilor. La sedinta participa si premierul interimar Ludovic Orban.Joi au fost anuntate noi cazuri de COVID-19, astfel ca numarul celor infectati a ajuns la 52. Doi dintre pacienti sunt la terapie intensiva si starea lor de sanatate este grava. Pana acum, sase persoane au fost declarate vindecate, in Romania.De joi au intrat in vigoare noi masuri.Dupa ce gradinitele, scolile si universitatile s-au inchis, in marile orase cele mai multe dintre firme si-au lasat angajatii sa lucreze de acasa sau le-au decalat programul, astfel incat mijloacele de transport in comun sa fie cat mai putin aglomerate. Totodata, majoritatea evenimentelor artistice, culturale, sportive si chiar si religioase s-au amanat sau anulat.