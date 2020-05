Sef de spital luat cu salvarea, dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus dar a refuzat internarea

Ziare.

Managerul spitalului din Targu-Jiu a fost dus cu ambulanta la spital, dupa ce a fost confirmat cu noul COVID-19.Surse medicale au declarat, pentru MEDIAFAX, ca managerul Dumitru Vienescu a sunat duminica dimineata la 112 si a solicitat o ambulanta. El a fost testat pozitiv de joi, insa a contestat rezultatul primului test si a refuzat internarea, izolandu-se la domiciliu.Trei angajati ai spitalului sunt confirmati pozitiv, iar alti 80 sunt in izolare la domiciliu, in asteptarea rezultatelor testelor.Managerul Dumitru Vienescu a fost testat pozitiv cu echipamentul de testare care se afla la Spitalul Judetean de Urgenta, dar a contestat rezultatul, invocand faptul ca aparatul nu este omologat prin ordin de ministru. El a fost internat dupa ce au venit rezultatele unui al doilea test, prelucrat la Bucuresti.Au mai fost testate pozitiv si directoarea de ingrijiri a spitalului, Claudia Motea, si o infirmiera, sora cu aceasta. In urma anchetei epidemiologice au fost testati alti 80 de angajati, care sunt izolati la domiciliu. Pentru o parte dintre ei, testele au fost negative, dar nu se stie cand se vor intoarce la serviciu.Potrivit DSP Gorj, nu va fi testat tot personalul, ci doar cei care au simptome.Sambata, ministrul Nelu Tataru, anunta ca la conducerea spitalului ar putea fi adus management militar."Noi am cerut Consiliului de Administratie sa numeasca o conducere interimara, a fost o sedinta. Consiliul de Administratie a inaintat o propunere din persoanele aflate in planul de continuitate, noi am trimis propunerea respectiva la minister si asteptam ordin de ministru, cred ca maine (luni - n.r.) o sa vina cu detalii. Deocamdata, nu va fi conducere militara", a declarat pentru MEDIAFAX Daiana Militaru, purtatorul de cuvant al DSP Gorj.La inceputul lunii aprilie, Parchetul din Targu Jiu a deschis o ancheta penala pe numele managerului Dumitru Vienescu pentru neglijenta in serviciu si zadarnicirea combaterii bolilor. Acesta a spus ca in unitatea medicala nu exista un aparat de testare pentru COVID-19, desi spitalul avea in doare de mai bine de doi ani un asemnea dispozitiv.In judetul Gorj au fost confirmate 59 de cazuri cu COVID-19. Dintre acestea, noua persoane au fost declarate vindecate, iar doua au decedat. De la inceputul epidemie, in Gorj s-au prelevat aproximativ 1.000 de teste, din care 50 de rezultate sunt in asteptare.