Sefa ATI si un alt medic de la Spitalul Gerota, infectati cu Covid-19, sunt in stare critica UPDATE informatii contradictorii

Medicii de la Gerota, infectati de fostul ofiter MAI care a mintit

Declaratia secretarului de stat a venit dupa ce a aparut informatia ca a decedat primul medic roman infectat cu coronavirus, mai intai pe grupuri private de medici si apoi si in media.Sursele indicau ca ar fi vorba de sefa sectiei Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) de la Spitalul de Urgenta MAI "Prof. Dr. Dimitrie Gerota" din Bucuresti, unul dintre medicii aflati in stare critica. Femeia are varsta sub 40 de ani si nu sufera de alte boli."Pot sa va spun tuturor ca nu este adevarat (n.r. - ca a decedat sefa Sectiei ATI de la Gerota). Este in stare critica, dar este in viata. Acum am primit cert confirmarea", a spus Raed Arafat in noaptea de vineri spre sambata.Un al doilea medic de la Gerota infectat cu Covid-19 este in stare critica, a informat, sambata dimineata, Antena 3.Informatia a fost confirmata de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, intr-o interventie la Antena 3."Sunt in stare critica, rezervata, ventilate mecanic", a spus ministrul Sanatatii, dand asigurari ca medicii de acolo fac tot ce le sta in putinta pentru a le salva.El a explicat si de ce cele doua doctorite au fost duse si intubate la Institutul C.C. Iliescu si nu sunt tratate la Institutul Matei Bals.Ministrul Sanatatii a spus ca in acest moment, pentru tratarea persoanelor infectate cu Covid-19 sunt disponibile mai multe spitale, de stat si private, iar alegerea locului in care sunt trimisi pacientii tine cont de mai multe criterii cum ar fi varsta, afectiunile existente si starea din prezent a acestora. "Suportul este deosebit in aceste clinici", a spus Nelu Tataru.Cele doua doctorite au in jur de 40 de ani si nu sufera de alte boli.Intrebat daca exista o noua tendinta de infectare si ajungere in stare critica a persoanelor mai tinere, in conditiile in care pana acum majoritatea peroanelor care ajungeau in stare critica si chiar la deces erau in varsta si cu boli cronice, Nelu Tataru a spus ca in acest moment nu putem vorbi de o tendinta."Nu exista o tendinta, sunt mai multe genotipuri, inclusiv o dezvoltare pe palierul de varsta 40-49 de ani. Avem din ce in ce mai multe cazuri pe terapie intensiva, dar nu putem sa vorbim despre o evolutie accelarata, inca", a spus ministrul Sanatatii.Tataru a anuntat si ca dupa ce vor fi centralizate toate datele venite din principalele focare de epidemie si din teritoriu, va fi facuta, in urmatoarele zile, o noua previzionare a evolutiei pandemiei in Romania.In context, ministrul Sanatatii a avut si un mesaj pentru medici, cei care se afla in linia intai a luptei impotriva coronavirusului: "Le multumesc foarte mult pentru ce au facut pana acum, pentru ca sunt pe baricade. Vrem ca in urmatoarea saptamana sa achizitionam tot ce este necesar pentru confortul lor medical si pentru siguranta lor".Medicii de la Gerota au fost infectati de fostul ofiter MAI, in varsta de 60 de ani, care a mintit autoritatile inainte de a fi diagnosticat cu COVID-19.Amintim ca acest barbat, cazul cu numarul 17 din tara, a mintit initial autoritatile si nu a recunoscut ca a calatorit in alta tara si s-a intors dintr-o zona de risc, adica Israel.El a infectat, pana acum, zeci de persoane, inclusiv pe nora, fiul si nepotul sau.Precizam ca intreg Spitalul Dimitrie Gerota din Bucuresti a intrat in carantina, dupa ce aici s-a tratat acest pacient.De asemenea, pe numele barbatului a fost deschis dosar penal Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, vineri la amiaza, ca sunt 263 de noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, numarul total de persoane infectate ajungand la 1.292 in tara noastra.Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre 0 si 94 de ani.