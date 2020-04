Sefa DSP Arges a fost schimbata din functie. In locul ei a fost numit un medic militar

Ziare.

com

Potrivit prefectului Emanuel Soare, conducerea DSP Arges a fost preluata de doctorul Alexandru Guita, fost comandant al Spitalului Militar Pitesti.Tot joi a fost luata decizia de inlocuire a directorului medical al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Pitesti, Teodor Catalin Teodorescu, cu Gheorghe Fratoaica, dupa ce un medic chirurg care a mers la serviciu, desi avea simptome de COVID-19, a fost depistat pozitiv Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Arges, Dan Manu, considera ca inlocuirea din functie a Sorinei Hontaru, care conducea DSP Arges din anul 2014, a fost decisa din ratiuni politice."Decizia de schimbare, in opinia mea, este eminamente politica. Ce i se poate reprosa dnei. dr. Hontaru? (...) Unde a gresit dna. dr. Hontaru? Cumva ca nu este membru PNL? Probabil. (...) Sunt curios cand isi aminteste dl. prefect sa convoace CJSU, pentru ca hotararile trebuie luate in forul statutar in aceasta perioada si nicidecum de unul singur sau de cativa. Ii reamintesc faptul ca sunt vicepresedinte al CJSU si citesc din presa hotararile luate", a scris Manu pe Facebook.In opinia sa, nici numirea noului director medical de la SJU Pitesti nu este una potrivita in acest moment."Imi poate spune dl. prefect de ce noul director medical, pus astazi in functie, este in izolare? Cumva ca este posibil contaminat de un pacient? Raspunsul este categoric: Da", se mai arata in postarea presedintelui CJ Arges, care este de profesie medic.