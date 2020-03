Seful ISU Hunedoara, confirmat cu coronavirus

LIVE

"Aseara a venit rezultatul si este pozitiv. Sunt asimptomatic. Imediat voi merge la Timisoara, unde voi fi internat la Spitalul de boli infectioase. Eu eram in izolare inca de sambata trecuta, de cand au fost confirmati pozitiv Adrian David, Florin Oancea si Lucian Heius", a declarat Demean pentru Hunedoara Libera. Demean a fost la o sedinta la care a participat si administratorul public al Devei, Adrian David, diagnosticat cu coronavirus, insa seful ISU Hunedoara spune ca s-a aflat la distanta de acesta.Acum, la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Hunedoara se va face o ancheta epidemiologica, stabilindu-se care au fost persoanele cu care acesta a intrat in contact. De altfel, Demean a declarat pentru Hunedoara Libera ca scrie lista cu numele persoanelor cu care a intrat in contact.Primarul municipiului Deva, Florin Oancea, dar si fiica sa, Laura, diagnosticati cu coronavirus, au primit rezultatul negativ pentru a doilea test consecutiv, astfel ca ei au fost externati.Amintim ca duminica dimineata a fost anuntat primul deces de coronavirus in Romania