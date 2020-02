Seful OMS acuza tarile bogate ca dau mai departe cu intarziere informatiile despre virusul ucigas

Ziare.

com

"Din cele 176 de cazuri semnalate pana in prezent in afara Chinei, OMS a primit formulare de declarare a cazurilor complete doar pentru 38% dintre cazuri.Anumite tari cu venituri mari se afla intr-o intarziere foarte mare in partajarea cu OMS a acestor date vitale. Nu cred ca acest lucru a fost cauzat de lipsa capacitatilor necesare", a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul OMS, in fata Consiliului executiv al organizatiei.El a adaugat ca a expediat scrisori tuturor ministrilor Sanatatii din tarile membre pentru a-i indemna sa imbunatateasca imediat procedurile de partajare a informatiilor despre noul tip de coronavirus, informeaza AFP si Reuters.De asemenea, directorul OMS a anuntat ca va trimite in China o echipa internationala de experti care vor avea misiunea de a colabora cu omologii lor chinezi.Pana acum, doar 22 de tari au raportat in mod oficial masuri legate de turism si de comert asociate epidemiei de coronavirus, despre care directorul OMS a spus ca trebuie sa fie "scurte ca durata si proportionate" si sa fie revizuite cu regularitate.Chen Xu, ambasadorul chinez la sediul ONU din Geneva, a declarat in fata Consiliului executiv al OMS ca anumite restrictii au fost contrare recomandarilor formulate de aceasta agentie si a cerut tarilor care le-au implementat "sa nu reactioneze intr-o maniera exagerata".Deocamdata, 27 de cazuri de raspandire a virusului de la o persoana la alta au fost documentate in noua tari din afara Chinei, au precizat reprezentantii OMS. Costurile totale pentru sistemele de sanatate publica asociate epidemiei de coronavirus pentru intervalul februarie - aprilie au fost estimate la 675 de milioane de dolari, insa ele nu includ consecintele sociale si economice , conform expertilor OMS.