Seful OMS ii avertizeaza pe tineri: Nu sunteti imuni la coronavirus! Va puteti imbolnavi grav sau puteti muri!

El a aratat ca zi de zi medicii afla lucruri noi despre noul virus si boala pe care o provoaca, iar unul dintre acestea este ca, desi persoanele varstnice sunt cele mai afectate, tinerii nu sunt scutiti.Ghebreyesusa a spus ca date din multe tari arata in mod clar ca persoanele cu varste de sub 50 de ani formeaza o parte semnificativa dintre pacientii care necesita spitalizare."Astazi am un mesaj pentru tineri: nu sunteti invincibili. Acest virus va poate baga in spital timp de multe saptamani, sau chiar sa va omoare", a avertizat seful OMS.Acesta a mai spus ca, chiar daca tinerii nu se imbolnavesc ei insisi, optiunile pe care le fac in legatura cu locurile unde se duc pot face diferenta intre viata si moarte pentru altcineva.Sunt recunoscator ca atat de multi tineri raspandesc cuvantul si nu virusul, a mai spus Ghebreyesusa, adaugand ca solidaritatea este cheia pentru infrangerea COVID-19, solidaritatea intre tari, dar si intre grupurile de varsta.Potrivit celor mai recente date, numarul cazurilor de infectii cu coronavirus este in prezent de aproape 270.000 la nivel mondial, dintre care 167.856 sunt cazuri active, in timp ce numarul deceselor se apropie de 11.300.