Alerta medicala in UK: Un sindrom inflamator asociat COVID-19, detectat in randul copiilor

Intr-un comunicat adresat medicilor, Sistemul National de Sanatate (NHS) din Marea Britanie subliniaza "cresterea preocuparii" cu privire la "un sindrom inflamator legat de COVID-19, care a aparut in randul copiilor si existenta unui alt posibil agent patogen, inca neidentificat, care este asociat acestor cazuri", relateaza EFE.Autoritatile locale au justificat aceasta preocupare dupa ce in ultimele trei saptamani s-a inregistrat, la Londra si in alte regiuni ale Marii Britanii, "o aparenta crestere a numarului de copii de diferite varste care prezinta o stare inflamatorie multisistemica, ce necesita ingrijiri intense".Nu a fost precizat numarul copiilor care au fost afectati de acest sindrom, desi se crede ca este vorba despre un numar redus, avand in vedere ca afectiunea pare sa fie o complicatie rara si a fost observata la copiii care au avut rezultat pozitiv la testul cu noul coronavirus, dar si la altii, ale caror rezultate au fost negative.Patologia prezinta simptome mai grave decat la COVID-19, unele similare cu sindromul socului toxic sau cu o boala Kawasaki atipica, care face ca. Alte simptome suntAutoritatile sanitare britanice au trimis acest comunicat tuturor medicilor specialisti care lucreaza in unitati pediatrice de terapie intensiva si au cerut sa fie raportati in mod urgent pacientii care prezinta astfel de simptome.