Separatoare intre birourile fata in fata, masurarea temperaturii la intrarea in sediu si program decalat (Recomandari pentru angajatori, dupa 15 mai)

Ziare.

com

Iata propunerile pentru angajatori care activeaza in birouri deschise:1. Programul de lucru decalat pentru a evita aglomerarile la intrare/iesire din incinta si pentru a limita numarul de angajati prezenti in acelasi timp in aceeasi incinta;2. Triajul observational al angajatilor si nu vor permite prezenta la locul de munca al persoanelor care prezinta simptomatologie de infectie respiratorie (tuse, stanut, rinoree, febra, stare gnerala alterata);3. Termometrizarea zilnic, la intrarea in tura de serviciu -angajatii cu temperatura peste 37 C vor fi trimisi acasa cu indicatie de consultare a medicului de familie;4. Vor asigura o distanta de minimum 1,5 m intre angajatii care lucreaza la birouri orientate fata-spate si spate-spate;5. Pentru birourile orientate fata-fata vor asigura separarea acestora cu paravane care se vor dezinfecta zilnic cu solutii pe baza de alcool;6. Dezinfectia suprafetelor de lucru la inceperea serviciului si apoi o data la 4 ore;7. Acordarea pauzelor de masa esalonat, cu respectarea distantei fizice de minimum 2 m;8. Aerisirea periodica a incaperilor;9. In cazul incaperilor climatizate cu recircularea aerului se efectua nebulizare o data pe saptamana, de preferat la sfarsitul saptamanii si se va efectua dezinfectia instalatiei de climatizare conforminstructiunilor producatorului.Si angajatii care lucreaza in birouri deschise trebuie sa respecte anumite proceduri:1. portul obligatoriu mastii (medicale/non-medicale), care pentru o protectie eficace trebuie sa acopere atat gura, cat si nasul.2. izolarea la domiciliu in cazul in care prezinta simptomatologie de infectie respiratorie (tuse, stanut, rinoree, febra, stare gnerala alterata);3. izolare la domiciliu in cazul in care a venit in contact cu un caz suspect sau confirmat de infectie cu virusul SARS COV-2 si respectarea masurilor aplicabile, in vigoare.4. spalatul pe maini ori de cite ori este nevoie, evitarea atingerii fetei cu mainile neigienizate