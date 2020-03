Serbia anunta primul deces cauzat de coronavirus

LIVE

Barbatul care a pierdut lupta cu boala avea 59 de ani, suferea si de alte afectiuni si provenea din nordul tarii, din Voievodina, a anuntat premierul Ana Brnabic, potrivit Reuters. "Din pacate, am pierdut prima viata (in lupta cu boala -n.red.). Dar vom continua sa luptam pentru viata fiecarui om", a mai spus Ana Brnabic.Pana la acest moment, in Serbia s-au raportat 135 de cazuri de Covid-19. Opt dintre bolnavi pun probleme serioase si raman internati.