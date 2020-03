Serbia interzice temporar tranzitul pentru straini, inclusiv din Romania

LIVE

Masura se aplica si pentru Romania si a fost luata in scopul prevenirii extinderii bolilor contagioase in statul vecin, dar nu se aplica persoanelor care au primit aprobare de intrare in Republica Serbia de la Ministerul Sanatatii din tara vecina, anunta purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Timisoara, Petre Nicola, intr-un comunicat."Autoritatile competente din Serbia vor interzice, respectiv vor limita temporar intrarea si deplasarea pe teritoriul Serbiei a cetatenilor straini care vin din tari, respectiv zone cu transmitere intensiva a bolii COVID-19 sau focare de epidemie, si anume: provincia Hubei din China, orasul Daegu si provinciile Gyeongsang de Nord din Coreea de Sud, cantonul Ticino din Elvetia, Italia; Iran si Romania", anunta Petre Nicola.Masurile se aplica si soferilor autovehiculelor de transport marfa. In cazul transportului international de marfa, tranzitul va fi limitat la maxim 12 ore de la momentul intrarii pe teritoriul Serbiei.