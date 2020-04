Serviciul de Evidenta a Persoanei Sibiu isi suspenda activitatea. 5 angajati au coronavirus

LIVE

"Serviciul de Evidenta a Persoanei, care functiona la parterul sediului Primariei Sibiu de pe bulevardul Victoriei nr. 1-3, isi suspenda temporar activitatea incepand de luni, 27 aprilie in contextul in care cinci angajati ai acestui serviciu au fost confirmati pana in prezent ca fiind infectati cu COVID - 19.Precizam ca opt dintre cei 11 angajati ai Serviciului se aflau deja in izolare, unul din data de 8 aprilie, iar restul din data de 16 aprilie. Prin urmare acestia nu au mai venit in contact cu publicul", a transmis Primaria Sibiu.Potrivit sursei citate, activitatea Serviciului va fi preluata de Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Sibiu.Persoanele care au avut programari la Serviciul de Evidenta a Persoanei in urmatoarea saptamana vor fi notificate prin email cu privire la aceasta modificare si vor fi indrumate sa se adreseze Directiei Judetene de Evidenta a Persoanei Sibiu."Activitatea serviciilor care gestioneaza casatoriile, nasterile si decesele, situate la etajul I al cladirii, va continua, aici nefiind inregistrat nici un caz de imbolnavire pana in prezent. Precizam ca intreg sediul secundar al Primariei situat pe bulevardul Victoriei nr. 1-3 a fost dezinfectat in cursul zilei de miercuri, 22 aprilie, precum si in cursul zilei de vineri, 24 aprilie", a mai transmis Primaria Sibiu.In judetul Sibiu, de la debutul pandemiei, au fost efectuate un numar de 1.723 de teste, fiind confirmate 238 de imbolnaviri (dintre care 220 adulti si 18 copii). Au fost declarate vindecate si externate 59 de persoane, iar 16 persoane au decedat, din randul celor confirmate pozitiv.