Sfaturi de rezistenta in izolare de la un astronaut care a stat 1 an in spatiu

"Sa fii blocat in casa poate fi o adevarata provocare. Am trait aproape un an pe Statia Spatiala Internationala, nu a fost usor. Cand ma culcam, eram la lucru. Cand ma trezeam, inca eram la lucru. Sa zbori in spatiu este probabil singura slujba pe care cu siguranta nu o poti abandona. Dar am invatat atunci cateva lucruri pe care as vrea sa le impartasesc cu voi", scrie Scott Kelly, astronaut NASA in retragere, intr-un articol publicat de The New York Times Cel mai important sfat:Astronautul spune ca avea timpul foarte bine impartit, uneori iesea in spatiu, alteori avea doar 5 minute de lucru, de exemplu sa observe cum cresc florile aduse experimental la bordul ISS. "Vei observa ca a respecta un plan te va ajuta si pe tine si familia sa va adaptati la diverse treburi, la fel si intreaga locuinta. Cand m-am intors pe Pamant, am simtit lipsa acestei structuri si mi-a fost greu sa traiesc fara ea", spune el.Am spicuit si alte cateva ponturi pentru traiul in izolare oferite de Scott Kelly, cineva care chiar stie ce inseamna asta:Fa-ti timp si pentru activitati amuzante, relaxeaza-te. Eu urmaream cu ceilalti membri ai echipajului filme, mancam snacks-uri.Si nu uita sa dormi bine. Iar asta depinde si de relatiile cu cei alaturi de care te afli in carantina.Unul dintre lucrurile care mi-au lipsit cel mai mult in spatiu a fost Natura. Culoarea verde, mirosurile, caldura soarelui pe fata. Sa cresc acele flori experimentale a devenit mult mai important decat imi imaginasem vreodata. Colegilor mei le placea sa asculte inregistrari cu sunete de pe Pamant, de exemplu ciripitul pasarilor sau fosnetul copacilor, chiar si bazaitul tantarilor, iar si iar.(...) Cercetatorii au demonstrat ca timpul petrecut in natura este benefic pentru sanatatea noastra psihica si fizica. In plus, e bine sa faci miscare, exercitii fizice, macar o data pe zi. Include asta in programul tau de carantina.Unii au fost surprinsi sa afle ca mi-am adus carti cu mine in spatiu. Linistea si felul in care te absoarbe o carte (una reala, care nu iti semnaleaza notificarile si nici nu te tenteaza sa deschizi noi tab-uri) reprezinta ceva de nepretuit.Sau poti sa canti la un anumit instrument sau sa desenezi.NASA a studiat efectele izolarii asupra oamenilor de decenii si o concluzie surprinzatoare a fost legata de valoarea pe care o poate avea un jurnal. Pe parcursul misiunii mele, am scris despre experientele traite aproape in fiecare zi.Sa scrii despre aceste zile te ajuta sa pui experienta pe care o traiesti in perspectiva, iar mai tarziu te ajuta sa iti amintesti unele momentele unice din viata ta.Chiar si cand eram pe ISS nu pierdeam niciodata sansa de a intra in videoconferinta cu familia si prietenii. Oamenii de stiinta au aflat ca izolarea ne tulbura nu doar sanatatea mentala, ci si sanatatea fizica, sistemul imunitar in special. Noile tehnologii usureaza mentinerea relatiilor, asa ca merita sa iti faci timp ca sa te conectezi cu cei apropiati, in fiecare zi. S-ar putea sa te ajute chiar in lupta cu virusul.Traiul in spatiu m-a invatat importanta increderii in sfaturile date de oameni care stiu mai multe decat mine in domenii lor, fie ca era vorba despre stiinta, inginerie, medicina sau designul incredibilului complex spatial care ma tinea in viata.In acest moment, trebuie sa ii ascultam pe cei care stiu despre ceea ce vorbesc. Social media si alte surse ne pot dezinforma la fel de usor cum se transmite virusul printr-o strangere de mana, asa ca aveti grija de unde va informati.Vazut din spatiu, Pamantul nu are frontiere. Raspandirea coronavirusului ne-a aratat ca tot ceea ce impartasim este mai puternic decat ceea ce ne separa, de bine sau de rau. Toti oamenii sunt interconectati si cu cat ne vom solidariza pentru a rezolva problemele, cu atat vom fi mai bine cu totii.Un alt efect al anului petrecut in spatiu este sentimentul de compasiune fata de ceilalti. Asa neajutorati cum ne simtim blocati in casele noastre, exista intotdeauna lucruri pe care le putem face. Am vazut diverse persoane citindu-le copiilor prin videoconferinta, donand timp si bani online catre asociatiile de caritate sau facand cumparaturi pentru varstnicii din comunitate. Voluntariatul aduce unui voluntar beneficii la fel de mari ca si celui ajutat de el.