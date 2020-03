Sfaturile unei paciente cu coronavirus, de la Terapie Intensiva: Nu riscati nimic! Doctorii nu stiu sa-mi raspunda la intrebari (Video)

Ziare.

Intr-o inregistrare postata de ABC News pe Instagram , femeia, pe nume Tara Jane Langston, din Marea Britanie, este vazuta tusind rau in pat, conectata la aparate."Daca cineva se gandeste sa riste, sa se uite la mine... Sunt la Terapie Intensiva, nu pot respira fara asta (arata catre furtunul care intra in nas - n.red.). Sunt de fapt de 10 ori mai bine acum fata de cum eram inainte. Nici nu mai stiu cate zile au trecut.Va rog, niciunul dintre voi sa nu riste, vorbesc serios! Pentru ca daca devine foarte urat, veti sfarsi aici", spune femeia.Intr-o alta inregistrare, aceasta relateaza ca a adormit si s-a trezit, iar clipul care era destinat colegilor de munca a devenit viral."In mod evident, oamenii sunt in intuneric in legatura cu asta. Si chiar si doctorii de aici - asta e lucrul cel mai infricosator -, cand ii intrebi ceva, iti raspund 'Nu stiu'. Deci intreb 'Va trece tusea?', iar ei spun 'Nu stiu'. 'Ma voi face mai bine, ma voi recupera complet?', 'Nu stiu'.(...) M-am imbolnavit de gripa cu o saptamana inainte sa ajung in spital si a trebuit sa merg la spital pentru ca aveam o durere mare in spate si mi-au spus ca am o infectie respiratorie. M-au trimis acasa cu amoxicilina. Mi-am sunat medicul, patru zile mai tarziu, si am spus ca nu ma simt mai bine si mi s-a spus sa iau in continuare amoxicilina.Am 39 de ani si sunt sanatoasa. Pana si asistentele, care sunt uimitoare, au ramas fara echipament de protectie. O asistenta a venit astazi si purta o punga de plastic pe cap, pentru ca au ramas fara masti de fata", adauga femeia.Aceasta a confirmat ca are coronavirus si ca nu fumeaza."Pentru ca am dus un stil de viata sanatos, corpul meu a fost suficient de puternic sa lupte cu asta. Nu tin predica nimanui, sunteti liberi sa faceti ce vreti, dar nu va veti aprecia respiratia pana cand ramaneti fara ea. Ma recuperez bine, de-abia astept sa ajung acasa la fetele mele si la sotul meu. Va rog, aveti grija cu totii! Suntem cu totii in asta", incheie femeia, intr-un alt clip, in care pare ca se simte mai bine.Amintim ca aproape 420.000 de oameni au fost infectati cu coronavirus in toata lumea, iar peste 18.600 dintre ei au murit , pana marti seara.