Si, totusi, ce e cu planul de a ne transforma intr-o colonie de robotei carora, la final, li se va sterge memoria?

Nimeni nu si-l asuma, nimeni nu il respinge

Vastnicii luati de langa familii, oamenii muncii trimisi controlat la posturi

Screeningul cu teste rapide, dorit de Firea si Cercel

Guvernul Anti-Pandemie, rechizitionari si ONG-uri transformate in curieri

"Aceste 3-4 luni vor trebui considerate ca si cum nu au existat vreodata"

In timp ce toate tarile gandesc si anunta programe de relansare economica si reluare a activitatilor cetatenilor, acest program incalca toate drepturile fundamentale si ar urma sa ne transforme intr-o colonie de robotei carora, la final, li se va sterge memoria.In "viziunea" autorului, cetatenii activi sunt numiti "oameni ai muncii", varstnicii sunt luati de langa familii si dusi in locatii unde sa nu aiba contact cu alte categorii de varsta, celor fara loc de munca si copiilor li se indica sa faca curat in case si se sustine ca statul trebuie sa plateasca toate cheltuielile casnice, inclusiv facturi, asta dupa ce rechizitioneaza tot si preia controlul serviciilor esentiale. Ba chiar e indicata si formarea unui Guvern paralel "Anti-Pandemie" pentru aceste sarcini.Tot scenariul ar urma sa se desfasoare pe 3-4 luni si la finalul concluziilor naucitoare se precizeaza inclusiv ca cetatenii trebuie sa priveasca acest timp "ca si cum nu a existat vreodata".Documentul, desi are antetul uneia dintre cele mai importante institutii in gestionarea pandemiei de coronavirus, pana la aceasta ora nu a fost nici asumat, dar nici respins clar. Grupul de Comunicare Startegica a emis un comunicat general, fara referire la document, in care spunea ca masurile luate de Guvern functioneaza, ca nu sunt luate in considerare relaxari si reperele sunt recomandarile Comisiei Europene, si cele decise prin coordonarea cu celelalte state ale Uniunii Europene.Despre program a fost intrebat la Antena 3 si prof. dr. Alexandru Rafila, care este, printre altele, si seful Laboratorului Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti. Fara a face de asemenea nicio referire directa la document, Rafila a spus doar ca in ce priveste varstnicii, este greu de crezut ca, la acest moment, statul ar putea sa le sa le asigure toate necesare, avand in vedere ca doar peste 75 de ani sunt 1.500.000 de varsnici singuri.Tot la Antena3 a intervenit si secretarul de stat in MAI Raed Arafat, care chiar a incercat sa spuna ca ar fi vorba despre un fake news. In orice caz, timp de mai bine de 8 ore, nimeni nu a spus clar ce este cu acest document ce se prezinta a fi emis de Institutul Matei Bals.Revenind la document, acesta incepe prin a redefini grupele de risc: persoane cu boli cronice, indiferent de varsta; persoane sub 40 de ani, persoane din grupa de varsta 40-65 de ani, persoane din grupa de varsta de peste 65 de ani.Pentru cei de peste 65 de ani documentul prevede "izolare la domiciliu pentru urmatoarele 12 saptamani", cu monitorizarea politiei locale, urmand sa fie sustinuti de rude, autoritati sau ONG-uri."Pentru cei de peste 65 de ani - tinuti SINGURI/CU PERSOANE DE ACEEASI VARSTA, IZOLATE LA FEL in aceeasi casa - indiferent cum se cheama conceptul de casa - propria locuinta, locuinta de vara, apartament inchiriat etc respectiv, daca nu au unde - institutionalizati prin rechizitionare de hoteluri".Pentru cei intre 40 si 65 de ani, "primariile plus politia locala" trebuie sa ii identifice pe cei care nu pot lucra de acasa si pentru ei "trebuie asigurat transportul spre si dinspre locul de munca cu mijloace de transport decontaminate la fiecare 2 ore", dar trebuie intai sa aiba o adeverinta eliberata de Politia Locala, de lucru pe care sa fie trecut si programul.In cazul in care nu pot lucra de acasa sau activitatea lor este una esentiala, "persoanele intre 40-65 de ani vor incepe primii programul de lucru, de la 07:30 (pentru ca sunt la risc si in acest fel vor fi mai putin expusi, gasind terenul curat, igienizat)".Cei sub 40 de ani incep sa lucreze de la 9:30. Programul precizeaza si ca "nu se mai circula pe strada necontrolat". De altfel, "fiecare om al muncii ar fi de preferat sa fie preluat din statii distantate si sa se respecte distanta de 2 randuri libere", iar cine are masina poate merge cu ea la munca, iar carburantul ar urma sa fie asigurat de Guvern pe bonuri.In orice caz, adeverinta de la Politia Locala trebuie obtinuta si ca sa mergi la farmacie, dar nu se da mai mult de una pe familie, la fel si pentru aprovizionare.Documentul prevede si "screening de urgenta cu teste rapide", idee avansata si sustinuta de prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, seful Institutului Matei Bals, si de primarul general al Capitalei Gabriela Firea. Amintim ca specialistii la nivel global au atras atentia ca astfel de teste au o acuratete foarte scazuta, de doar 30%, si de aceea nu sunt recomandate. Documentul spune insa ca prin folosirea lor "in 48 de ore vom avea imaginea icebergului de sub apa".In plan e stipulat sa lucreze "in scop umanitar, in serviciul public" si toate laboratoarele care au echipamente de testare si personal, la fel si spitalele private, iar medicii pot fi trimisi oriunde e nevoie mai mare, toate acestea sub coordonarea CSAT.E "gandita" si structura si activitatea "Guvernului Anti-Pandemie". Acesta "va fi format din cate un membru cu functii de conducere - specialist - din fiecare minister actual. Toate deciziile pe minister se iau si se executa in aceeasi zi".Si cat acest Guvern Anti-Pandemie decide cine are sau nu o munca esentiala, cati oameni pot lucra in acele domenii si "preia comanda serviciilor cheie (energie electrica, apa, canal, salubrizare, aprovizionare cu alimente si materiale de igiena personala etc servicii esentiale)", se precizeaza si ce are tara de facut."Toti cetatenii fara locuri de munca active trebuie sa stea acasa 8-10 saptamani. Ceilalti merg la munca cu un program monidifcat ca mai sus pe grupe de varsta. Toti ceilalti cetateni - fac curat in case. Guvernul va asigura tot - dupa principiul 'fiecaruia dupa nevoi'", mai arata autorul programului, care are si alte masuri.Astfel, ONG-urile ar deveni curieri care livreaza la casele celor carantinati bunurile alocate "dupa nevoi". Lanturile de magazine pun la dispozitie sub forma de pachete aceste bunuri, iar toate marfurile din depozite "se rechizitioneaza si se transforma in pachete de suport", urmand ca la finalul perioadei Guvernul sa le plateasca.Daca exista persoane care n-au reusit sa urmareasca documentul, autorul a pus si concluziile, pe scurt."Se impune formarea unui Guvern anti-Pandemic sau a unui Minister intersectorial Pandemic care va elabora si pune in functie actiunile specifice. TVA-ul va fi oprit. Taxele vor fi suspendate pentru toata lumea.Industria alimentara va functiona non-stop. Regiile de Apa/Canal, Electrica, Salubrizare, etc vor functiona non-stop. Toate consturile vor fi decontate de stat, NU de cetateni. Aici intervine Fondul de Rezerva al Tarii. Intre timp pe strazi se fac testari random (la intamplare, n.red.).Cand nu vor mai fi identificati infectati timp de 7 zile, STOP PROGRAM si se reiau activitatile de unde au fost lasate.", se incheie instructiunile celui care a intocmit documentul.Acesta a simtit nevoia si sa puna o concluzie personala, scrisa cu majuscule toata: "OAMENII NU TREBUIE LASATI SA SE IMBOLNAVEASCA. DUPA CE S-AU IMBOLNAVIT NU MAI E NIMIC DE FACUT - TOTUL TRECE PE SISTEMUL DE SANATATE".

Planul lui Streinu Cercel by Mediafax.ro on Scribd

Ziare.

com

Un document halucinant, cu antetul unei institutii cheie in gestionarea actualei crize, care ar trebui sa fie dincolo de orice suspiciune ca este condusa de personaje controversate care emit idei ce ingrozesc orice om cu macar o bruma de luciditate. De aceea, este necesar ca autoritatile sa comunice clar cine este autorul acestui asa zis plan, de ce a fost intocmit si ce se va intampla cu el.