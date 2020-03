Si UMF Iasi anuleaza cursurile, pentru doua zile, dupa care le va tine online

Ziare.

com

"In perioada 9-10 martie 2020 se suspenda, in totalitate, activitatea didactica cu studentii. In acest interval, Decanatele facultatilor vor evalua spatiile necesare pentru relocarea activitatilor didactice din spitale. Incepand cu data de 11 martie 2020 pana la 31 martie 2020 cursurile la toate facultatile si specializarile se vor desfasura on-line, pe platforma de e-learning. Lucrarile practice din anii preclinici se vor desfasura conform orarului deja stabilit. Stagiile clinice se vor desfasura, sub forma de prezentari de caz (...), in spatiile de invatamant ale Universitatii, altele decat cele din clinici, conform orarului care va fi perfectat in zilele de 9 si 10 martie 2020", se precizeaza intr-un comunicat al UMF Iasi transmis AGERPRES.Conform aceleiasi surse, sesiunea pentru examenele credit se va desfasura conform programarii stabilite.Serviciile administrative vor lua masurile ce se impun pentru functionalizarea tuturor spatiilor care pot fi utilizate in scopuri didactice si pentru intensificarea masurilor profilactice specifice, iar deplasarile cadrelor didactice in zone cu risc epidemiologic si mobilitatile studentesti de tip "outcoming" si "incoming" se suspenda."Orice noua decizie privind activitatea didactica viitoare va fi postata pe site-ul universitatii (...), pe newsletter (...) si pe pagina oficiala de Facebook a Universitatii (...), pe care va rugam sa le consultati frecvent. Conducerea UMF Iasi invita la tratarea cu maxima responsabilitate a situatiei, fiind increzatoare ca respectarea recomandarilor oficiale va reduce riscul epidemiologic de raspandire a infectiei cu noul coronavirus", se mai mentioneaza in comunicat.Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, a declarat duminica, pentru AGERPRES, ca incepand de luni si pana pe 31 martie vor fi suspendate cursurile Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti.Pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate, pana duminica, 15 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 (coronavirus), dintre care cinci au fost declarate vindecate si au fost externate, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica.Pe teritoriul Romaniei sunt in carantina institutionalizata 11 persoane, pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID - 19 (coronavirus). Alte 12.877 de persoane sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare medicala. AGERPRES/(AS - editor: George Onea, editor online: Adrian Dadarlat)