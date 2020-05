Simptome rare de COVID-19, identificate de medicii din intreaga lume

Ziare.

Febra, oboseala sau tusea seaca sunt printre cele mai intalnite simptome ale infectarii cu noul coronavirus. Mai putin frecvente sunt pierderea mirosului si a gustului, durerile musculare, infundarea nasului sau gatul uscat. Organizatia Mondiala a Sanatatii a identificat, pe baza rapoartelor din intreaga lume si alte simptome rare de COVID-19.Pacienti din mai multe tari au raportat eruptii la degete, asemanatoare degeraturilor, in multe cazuri neinsotie de simptomele obisnuite ale COVID-19. Medicii au numit asta "degetele COVID". Eruptiile pot lua forma unor leziuni rosii sau violet si apar atat pe partea laterala sau talpa piciorului, cat si pe maini sau degetele de la maini. Jurnalul European de Dermatologie Pediatrica a raportat un numar mare de cazuri la copiii si adolescentii din Italia. Aceasta manifestare nu fusese observata la eruptiile cutanante aparute in cazul infectarii cu alte coronavirusuri.Conjunctivita este un simptom rar la cazurile de COVID-19, iar particulele virale sunt prezente in lacrimi. Colegiul Regal al Oftalmologilor si Optometristilor din Marea Britanie a transmis ca este cunoscut faptul ca orice infectie a tractului respirator superior poate avea drept efect o conjunctivita virala, ceea ce se intampla si la COVID-19. Dar este putin probabil ca, in cazul COVID-19, conjunctivita sa apara in lipsa altor simptome, cum ar fi febra sau tusea.Un studiu spaniol arata ca 6% din 375 de pacienti infectati cu virusul SARS-CoV-2 au avut necroze, adica distrugere a tesuturilor cauzata de lipsa sangelui sau livedo, ceea ce inseamna decolorarea pielii. Pielea devine pestrita, ca o dantela, cu zone rosii sau violete. Acest simptom a aparut in general la pacienti cu varste inaintate si forme severe ale bolii. Dar au fost observate necroze si la bolnavi de COVID-19 care nu au avut nevoie de spitalizare.Un studiu facut pe 214 pacienti din China, publicat in revista Jama Neurology, arata ca putin peste o treime din cei infectati au avut simptome neurologice, cum ar fi ameteli sau dureri de cap. Procentul a crescut la 45.5% la cei cu infectii severe. Medicii spun ca simptomele neurologice sunt mai degraba o consecinta a COVID-19 decat un nou simptom care ar trebui studiat aparte.Unii bolnavi de COVID-19 s-au plans de o se senzatie de arsura sau furnicaturi. Doctorul american Waleed Javaid spune ca acestea pot aparea mai degraba ca o reactie a sistemului imunitar al pacientilor la COVID-19, nu ca o actiune directa a coronavirusului. Celulele sistemului imunitar se activeaza, asa ca sunt eliberate multe substante chimice in organism, iar asta poate fi resimtit ca o furnicatura. Medicii spun ca fiecare organism reactioneaza diferit, dar au mai intalnit aceasta reactie imunitara si in cazul altor boli.